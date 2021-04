Emas Menguat karena Dolar Turun Setelah Fed Tahan Suku Bunga

Kamis, 29 April 2021 | 07:14 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Rabu (28/4/2021) karena dolar dan imbal hasil obligasi AS turun setelah bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (the Fed) mempertahankan suku bunga tidak berubah dan menegaskan kembali kebijakan akomodatifnya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.780.56 per ons, setelah sebelumnya merosot ke level terendah sejak 16 April di US$ 1.762. Adapun harga emas berjangka AS WTI turun 0,3% menjadi US$ 1.773,9.

The Fed mempertahankan suku bunga dan tetap melaksanakan program pembelian obligasi setelah pertemuan kebijakan 2 hari. Meski mengakui ekonomi tumbuh, tetapi Fed tidak memberikan indikasi mengurangi dukungan untuk pemulihan ekonomi.

"Obligasi menguat, dolar anjlok tajam, dan emas rally ke posisi tertinggi hari ini setelah setelah Powell (ketua the Fed) berusaha keras menekankan tidak akan ada pengurangan kebijakan akomodatif Fed," kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam BMO, Tai Wong.

"The Fed mungkin telah membuat emas menguji di atas kisaran US$ 1.800- US$ 1.810, tetapi tidak jelas apakah ada momentum yang cukup untuk menembus level itu tanpa penurunan dolar," tambahnya.

Sementara acuan imbal hasil Treasury AS 10 tahun berbalik arah setelah naik ke level tertinggi 2 minggu sebelumnya, sehingga meningkatkan daya tarik emas. Penurunan dolar juga membuat emas batangan lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Adapun Goldman Sachs memproyeksi harga emas mencapai US$ 2.000 per ons dalam 6 bulan ke depan. Menurutnya, masih terlalu dini bagi bitcoin untuk bersaing dengan emas dalam hal permintaan safe-haven.

Sementara paladium turun 0,1% menjadi US$ 2,939,83 per ons, setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di US$ 2,962,50 pada Selasa (27/4/2021). Adapun perak flat di US$ 26,23 per ons, setelah mencapai titik terendah sejak 21 April di US$ 25,80.

Platinum turun 0,4% menjadi US$ 1.223,38 per ons.

Sumber: CNBC