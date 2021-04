Joe Biden Rancang Stimulus US$ 1,8 Triliun, Ini Peruntukannya

Kamis, 29 April 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Presiden AS Joe Biden. (Foto: AFP )

Jakarta, Beritasatu.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merancang stimulus senilai US$ 1,8 triliun untuk mendorong perluasa pendidikan dan perawatan bagi anak-anak di dalam keluarga. Sebagian besar akan didanai oleh kenaikan pajak terhadap orang kaya di AS dalam kurun waktu beberapa dekade.

Berdasarkan riset harian Pilarmas Sekuritas, Kamis (29/4/2021), program yang dinamakan American Families Plan ini merupakan proposal legislatif yang menggambungkan US$ 1 triliun diambil dari pemotongan pajak dan kredit sebesar US$ 800 miliar untuk keluarga yang memiliki penghasilan menengah dan rendah.

"Rencana tersebut akan mendorong pembuatan sekolah pra-taman kanak-kanak dan perguruan tinggi di seluruh negeri secara gratis. Kemudian, memperpanjang kredit anak hingga 2025 dan membuat perluasan permanen dari kredit pajak penghasilan yang di peroleh orang dewasa tanpa anak dengan pendapatan yang rendah, pelatihan guru, dan membuat program cuti keluarga berbayar," demikian riset Pilarmas.

Proposal tersebut akan mengikuti rencana stimulus infrastruktur senilai US$ 2,25 triliun yang belum disahkan oleh kongres dan stimulus sebelumnya senilai US$ 1,9 triliun yang telah ditandatangani Biden menjadi undang undang.

Langkah yang dilakukan Biden ini cukup mengejutkan. Pilarmas menilai hal ini akan mengubah kode pajak Amerika dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Amerika. Hal ini dilakukan Biden karena pajak yang diberikan manager hedge fund yang menghasikan keuntungan ratusan juta dollar dapat membayar pajak lebih rendah ketimbang petugas kebersihan.

Sebagai informasi, rencana kebijakan tersebut merupakan salah satu visi dan misi Biden yang menginginkan Amerika dapat keluar dari situasi dan kondisi Covid 19 secepat mungkin, dan membentuk perekonomian serta kehidupan masyarakat Amerika menjadi lebih baik.

Ekspansi kredit pajak pendapatan akan membantu 17 juta pekerja yang memiliki penghasilan rendah, dan akan memberikan keuntungan terhadap 66 juta anak untuk hidup lebih baik.

Sumber: BeritaSatu.com