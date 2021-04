32 Perusahaan Raih Penghargaan Emisi Korporasi 2021

Kamis, 29 April 2021 | 17:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu (kiri) bersama Founder Bumi Global Karbon, Deni Daruri dan peraih penghargaan diantaranya Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, Direktur Kredit PT Bank Mega Tbk Madi Lazuardi , PR dan Investor Relation Manager PT BUMI Resources Tbk Ricco Surya, Sustainability & Risk Management Director PT Indo Tambangraya Megah Tbk Ignatius Wurwanto Director PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Geetha Govindan, Senior Advisor Security and Environment PT PGN Feronica Yula Wardhani, Head of Media Relations PT. Astra International Tbk Wisnu Wijaya, Head of GCG & Sustainability PT CIMB Niaga Tbk Lina, Corporate Social Responsibility & Communication Department Head PT United Tractors Tbk Erika Pratiwi, CAO PT ABM Investama Tbk Haris Mustarto, Direktur Corporate Affairs PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rachmat Indrajaya, President Direktur PT. Kalbe Farma Tbk Vidjongtius, Director PT Vale Indonesia Tbk Muhammad Adli Az Lubis, Koordinator CSR PKBL PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Yuliana triwijayanti, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Bob Indiarto, EVP K3L Perusahaan PT PLN (Persero) Komang Parmita, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi pada acara Penganugerahan Emisi Korporasi 2021, yang digelar secara virtual pada 29 April 2021 dan disiarkan live di Berita Satu TV. (Foto: Beritasatu Photo / Uthan AR)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 32 perusahaan berhasil meraih penghargaan Emisi Korporasi 2021 atas upayanya dalam mengelola dan menurunkan emisi karbon secara berkelanjutan. Penghargaan itu diberikan pada acara Penganugerahan Emisi Korporasi 2021, yang digelar secara virtual pada 29 April 2021 dan disiarkan live di Berita Satu TV.

“Perusahaan yang bisa menurunkan emisi karbon patut diberikan apresiasi karena sudah berkontribusi menyelamatkan bumi,” kata Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu. Penurunan emisi akan berdampak positif terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

BACA JUGA Hari Bumi, KLHK Ajak Masyarakat Kontribusi dalam Penurunan Emisi Karbon

Dalam penilaian emisi korporasi ini, BSMH bekerja sama dengan Bumi Global Karbon (BGK). Founder Bumi Global Karbon, Deni Daruri berharap, penghargaan emisi korporasi ini bisa memberikan inspirasi kepada perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan agar bisa menurunkan emisi.

“Penurunan emisi karbon merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya individu tetapi juga bagian dari perusahaan,” kata Deni.

Indonesia termasuk negara berkembang yang juga berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Mengacu pada Paris Agreement, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Lima Kelompok

Ke-32 perusahaan yang memperoleh penghargaan dibagi dalam lima kelompok, yaitu kelompok emiten perbankan, emiten non perbankan, BUMN perbankan, BUMN non perbankan, dan perusahaan tidak termasuk emiten maupun BUMN.

Pada emiten perbankan, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk memperoleh penghargaan Green Elite dalam penurunan emisi korporasi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meraih penghargaan Green, bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk.

Dalam transparansi perhitungan emisi korporasi, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk mendapat penghargaan Platinum Plus. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperoleh penghargaan Gold, bersama PT CIMB Niaga Tbk, dan PT Maybank Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank OCBC NISP Tbk mendapat predikat Silver.

Pada kelompok emiten non-perbankan, tujuh perusahaan mendapat predikat Green Elite untuk penurunan emisi korporasi, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Aneka Tambang Tbk. Lima emiten memperoleh predikat Green, yaitu PT PP (Persero) Tbk, PT Astra International Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT United Tractors Tbk, dan PT IndocementTunggal Prakarsa Tbk.

Terkait transparansi perhitungan emisi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk meraih predikat Platinum Plus. PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk mendapat predikat Gold Plus. Delapan perusahaan memperoleh Gold, yaitu PT PP (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT ABM Investama Tbk, PT Japfa Comfeed Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Empat perusahaan mendapat Silver Plus, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada kelompok BUMN perbankan, yang memenangkan penghargaan dalam penurunan emisi korporasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Keduanya memperoleh predikat Green.

Untuk penurunan emisi korporasi pada BUMN non-perbankan, penghargaan Green Elite diraih PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Pertamina (Persero). Empat perusahaan memperoleh predikat Green, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.

Delapan Gelar

Penghargaan diberikan dalam delapan gelar, yaitu Platinum Plus, Platinum, Gold Plus, Gold, Silver Plus, Silver* untuk perusahaan yang melakukan transparansi pengungkapan perhitungan emisi serta gelar Green Elite dan Green* untuk perusahaan yang mengungkapkan adanya penurunan emisi yang mereka capai di tahun 2019.

Perhitungan dan penurunan emisi tersebut didapatkan berdasarkan data yang tertera pada laporan keberlanjutan 2019, yang terbit pada tahun 2020 serta tersedia di website official masing-masing perusahaan. Assurance untuk perhitungan emisi tersebut juga menjadi kriteria untuk dipertimbangkan dalam penilaian. Mendapatkan penghargaan terkait emisi merupakan salah satu bentuk pencapaian kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini diharapkan bisa memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja serta bentuk nyata dukungan perusahaan bagi pencapaian target penurunan emisi nasional serta internasional.

I. SEKTOR EMITEN PERBANKAN

A. Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite:

1. PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk



B. Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

2. PT Bank Mega Tbk

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. PT Bank CIMB Niaga Tbk

5. PT Bank OCBC NISP Tbk

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



C. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Platinum Plus

1. PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk



D. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Gold :

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

3. PT Bank Maybank Indonesia Tbk



E. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver :

1. PT Bank OCBC NISP Tbk

II. SEKTOR EMITEN NON PERBANKAN

A. Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite:

1. PT Unilever Indonesia Tbk

2. PT Bumi Resources Tbk

3. PT Indo Tambangraya Megah Tbk

4. PT Vale Indonesia Tbk

5. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

6. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

7. PT Aneka Tambang Tbk



B Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green :

1. PT PP (Persero) Tbk

2. PT Astra International Tbk

3. PT Bukit Asam Tbk

4. PT Timah Tbk

5. PT United Tractors Tbk

6. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk



C. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Platinum Plus

1. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

2. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

D. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Glod Plus :

1. PT Indo Tambangraya Megah Tbk

2. PT Aneka Tambang Tbk

E. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Glod Plus :

1. PT PP (Persero) Tbk

2. PT Bukit Asam Tbk

3. PT Timah Tbk

4. PT ABM Investama Tbk

5. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

6. PT United Tractors Tbk

7. PT Kalbe Farma Tbk

8. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

F. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver Plus :

1. PT Unilever Indonesia Tbk

2. PT Bumi Resources Tbk

3. PT Vale Indonesia Tbk

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

III. SEKTOR BUMN PERBANKAN

A. Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green :

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

IV. SEKTOR BUMN NON PERBANKAN

A Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite :

1. PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

3. PT Pertamina (Persero)



B Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green :

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

2. PT PP (Persero) Tbk

3. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

C. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver Plus :

1. PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

D. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Gold Plus :

1. PT Pertamina (Persero)

E. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Gold :

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

2. PT PP (Persero) Tbk

3. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

F. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver Plus :

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

G. Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver :

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

V. SEKTOR NON EMITEN DAN NON BUMN

1 Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite : PT Pupuk Kaltim

2 Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite : PT Pembangkitan Jawa-Bali

3 Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Platinum Plus : PT Pupuk Kaltim



4 Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Silver : PT Pembangkitan Jawa-Bali:

Sumber: BeritaSatu.com