Pemulihan Ekonomi AS dan Tiongkok Pacu Ekspor Indonesia

Kamis, 29 April 2021 | 15:47 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemulihan ekonomi yang terjadi di Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) akan memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia, salah satunya adalah peningkatan ekspor. Apalagi kedua negara tersebut merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Pada kuartal I 2021, ekspor Indonesia ke Tiongkok tumbuh 63%, sedangkan ekspor ke AS tumbuh 15,9%.

“Tiongkok dan AS merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor 33%. Sehingga pemulihan ekonomi kedua negara tersebut akan memacu pemulihan ekspor Indonesia,” kata Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual, Kamis (29/4/2021).

Suharso mengungkapkan, peningkatan permintaan domestik dan pemulihan industri menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan negara tersebut mengatasi penyebaran Covid-19 di dalam perbatasannya, sehingga memungkinkan pemulihan ekonomi dengan cepat.

“Tiongkok yang memberi kontribusi 16,3% pada PDB dunia, di kuartal I 2021 ekonominya tumbuh 18,3%. Ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah tumbuh positif sejak kuartal II 2020 seiring dengan kesuksesan mereka mengendalikan virus Covid-19,” kata Suharso.

Sedangkan AS yang ekonominya berkontribusi 24,5% terhadap PDB dunia, ekonominya diperkirakan pulih mulai kuartal II 2021 seiring dengan stimulus fiskal dan kebijakan counter-cyclical lainnya.

“Kebijakan stimulus fiskal AS tahun 2021 mencapai US$ 1,9 triliun atau hampir dua kali lipat dari PDB Indonesia. Tentu ini berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, meskipun inflasi di AS akan merangkak naik karena ekonominya sudah sedikit hangat,” kata Suharso.

Sumber: BeritaSatu.com