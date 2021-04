Vale Indonesia Tebar Dividen US$ 33,1 juta

Kamis, 29 April 2021 | 16:54 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menetapkan pembagian dividen dengan total mencapai US$ 33,1 juta atau US$ 0,00333 per saham. Dividen ini berasal dari laba bersih perseroan pada tahun 2020 yakni US$ 82,81 juta.

Chief Financial Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto menjelaskan, aksi korporasi ini dilakukan setelah perseroan menimbang jumlah kas yang tersedia untuk modal kerja, pembayaran pinjaman serta bunganya. Adapun keputusan ini diambil pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 27 April 2021.

“Pembayaran dividen ini akan dilakukan perseroan pada tanggal 28 Mei 2021,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/4/2021).

Dalam kesempatan yang sama, kata dia, perseroan juga melakukan penggantian Nicolas D Kanter sebagai Presiden Direktur lantaran masa jabatannya sudah berakhir. Selanjutnya para pemegang saham menyetujui pengangkatan Febriany Eddy sebagai Presiden Direktur yang baru untuk periode 3 tahun atau sampai dengan penutupan RUPST tahun 2024.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali sejumlah direksi yakni Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi dan Vinicius Mendes Ferreira untuk periode yang sama.

Sementara itu, hingga kuartal-I 2021, Vale Indonesia catat kinerja positif dengan lonjakan laba bersih mencapai 16,37% menjadi US$ 33,69 juta pada kuartal I-2021 dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 28,95 juta.

Berdasarkan arsip Investor Daily, pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya harga nikel yang mampu mengimbangi penurunan penjualan. Secara rinci, pendapatan perseroan pada kuartal I-2021 naik 18,2% menjadi US$ 206,5 juta dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 174,65 juta.

Kemudian, kas dan setara kas Vale Indonesia pada 31 Maret 2021 sebesar US$ 386,2 juta, turun sedikit dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar US$ 388,7 juta. Perseroan akan senantiasa berhati-hati mengontrol pengeluaran untuk menjaga ketersediaan kas.

Pada periode tersebut, Vale Indonesia telah mengeluarkan sekitar US$ 38,5 juta untuk belanja modal pada kuartal I-2021, mengalami penurunan dari yang dikeluarkan pada kuartal IV-2020 sebesar US$ 47,7 juta.

Dari penggunaan capex ini, perseran berhasil memproduksi 15.198 metrik ton (MT) nikel dalam matte, menurun masing-masing 8% dan 14% dibandingkan dengan produksi pada kuartal IV-2020 dan kuartal I-2020. Penurunan produksi tersebut dipicu oleh penurunan pada aktivitas pemeliharaan.

Tahun ini, perseroan menargetkan produksi hingga 64.000 MT. Perseroan turut berniat membangun kembali salah satu tanur listrik. Tahun ini, Vale Indonesia mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) US$ 130 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kembali furnace 4 dan peremajaan alat berat tambang serta pengembangan tambang.(fur)

Sumber: BeritaSatu.com