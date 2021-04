Ethereum Tembus Rekor, Investor Beralih dari Bitcoin?

London, Beritasatu.com - Ethereum, salah satu jenis mata uang digital atau cryptocurrency, mengukir rekor tertinggi, sementara bitcoin terkoreksi pada perdagangan Kamis (29/4/2021).

Menurut data Coin Metrics, bitcoin turun 1,71% ke US$ 54.081,39, ethereum naik 1,44% ke US$ 2.772, XRP naik 2,15% ke US$ 1,39, litecoin naik 0,81% ke US$ 259,14, dan bitcoin cash naik 0,36% ke US$ 893,77.

Ether melesat setelah European Investment Bank pada Rabu kemarin mengumumkan akan mengeluarkan obligasi digital di blockchain ethereum. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ethereum semakin diterima di kalangan institusi keuangan besar.

Simon Peters, analis kripto dari eToro, mengatakan investor saat ini tengah melakukan diversifikasi aset digital mereka dan ethereum adalah pilihan yang logis karena memiliki kapitalisasi pasar terbesar kedua setelah bitcoin.

Bitcoin saat ini sekitar 16% lebih rendah dari level tertingginya di US$ 65.000 awal bulan ini. Meski demikian, bitcoin masih menguat 90% secara year to date. Menguatnya bitcoin ditopang oleh kepercayaan investor institusional dan perusahaan besar seperti Tesla.

Rabu lalu, dogecoin naik 20% ke 32 sen akibat tweet dari CEO Tesla Elon Musk dan pengusaha dan pemilik klub basket Dallas Mavericks Mark Cuban.

Because Doge is the one coin that people actually use for transactions. We take many others via @BitPay . But people spend their Doge and that means more businesses will start taking it. The greatest inhibitor to it's growth is that you can't spend the Doge you buy on Robinhood https://t.co/TrhT9pYkcb