S&P 500 Catat Rekor Ditopang Kuatnya Pendapatan Facebook dan Apple

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (30/4/2021) menyusul kuatnya dua perusahaan teknologi terbesar di dunia Apple dan Facebook.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 239,98 poin, atau 0,7% pada 34.060,36. S&P 500 naik 0,7% di 4.211,47 mencapai level tertinggi baru. Komposit Nasdaq yang padat teknologi ditutup naik 0,2% menjadi 14.082,55.

Penjualan kuartal I Apple melonjak 54%. Setiap kategori produk mengalami pertumbuhan dua digit. Perusahaan juga mengatakan akan meningkatkan dividen sebesar 7%, dan merestui buyback saham senilai US$ 90 miliar. Namun, saham Apple berakhir tepat di bawah garis datar.

"Tren pasar tetap positif," kata Kepala Strategi Pasar Truist, Keith Lerner.

Namun kata dia, investor mewaspadai ketegangan antara pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan prospek pendapatan versus potensi kenaikan pajak dan suku bunga saat ekonomi menjadi normal.

Kamis menandai hari ke-100 Presiden Joe Biden di kantor. Pada Rabu malam, ia menyampaikan pidato pertamanya pada sesi gabungan Kongres. Biden mendorong agenda rencana infrastruktur senilai US$ 2 triliun serta US$ 1,8 triliun untuk keluarga, anak-anak, dan siswa yang baru saja diluncurkan.

Kamis juga merupakan hari tersibuk musim pendapatan kuartalan. Sekitar 11% dari anggota S&P 500 dijadwalkan merilis kinerja perusahaan.

Penjualan McDonald's mencapai tingkat sebelum pandemi. Komponen Dow ini juga menaikkan prospek pertumbuhan penjualan di seluruh sistem. Sahamnya naik 1,2% pada penutupan.

Caterpillar, yang juga melaporkan pada Kamis, kehilangan 2%. Sementara Merck turun 4,4% menyusul hasil kinerja yang mengecewakan. Amazon mengeluarkan hasil kuartal pertama tak lama setelah penutupan pasar. Pendapatan raksasa e-commerce ini melampaui ekspektasi analis.

Gilead Sciences, Twitter, US Steel dan Western Digital juga akan mempublikasikan hasil kinerjanya setelah penutupan perdagangan Wall Street.

Pendapatan Facebook melonjak 48%, didorong iklan dengan harga tinggi, membuat sahamnya naik 7,3% mencapai rekor. Saham Qualcomm bertambah 4,4% setelah melaporkan lonjakan pendapatan sebesar 52%.

Sementara produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama AS mencapai 6,4% secara tahunan, menurut laporan yang diterbitkan Bureau of Economic Analysis, tanda bahwa ekonomi AS di awal 2021 bergerak. Di luar lonjakan kuartal ketiga yang dipicu pembukaan kembali ekonomi tahun lalu, itu adalah periode terbaik PDB sejak kuartal ketiga tahun 2003.

Departemen Tenaga Kerja, melaporkan bahwa klaim pengangguran awal pekan lalu berjumlah 553.000, tepat di atas perkiraan 528.000 yang dikeluarkan Dow Jones.

Bank sentral AS, Federal Reserve pada Rabu (28/4/2021) mempertahankan suku bunga mendekati nol. S&P turun dari level tertingginya setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menggelar konferensi pers.

