Kuartal I Ekonomi AS Tumbuh 6,4%, Ini Faktor Penggeraknya

Jumat, 30 April 2021 | 06:13 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Mengawali 2021, aktivitas ekonomi Amerika Serikat (AS) melonjak karena masifnya vaksinasi Covid-19, dan konsumsi masyarakat menyusul pengeluaran pemerintah sehingga membantu AS ke posisi sebelum pandemi Covid-19. Demikian Departemen Perdagangan AS melaporkan Kamis (29/4/2021).

Produk domestik bruto (PDB) AS, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, melonjak 6,4% selama tiga bulan pertama tahun ini secara tahunan. Di luar lonjakan kuartal ketiga yang dipicu pembukaan ekonomi kembali tahun 2020, itu adalah periode terbaik PDB sejak kuartal ketiga tahun 2003. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan ekonomi tumbuh 6,5%.

“Ini menandakan ekonomi sedang berjalan dan ini akan menjadi tahun yang booming,” kata Kepala Ekonom Moody's Analytics, Mark Zandi.

Dalam laporan terpisah Kamis, Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim pengangguran awal pekan lalu jatuh ke level terendah era pandemi, meski jumlahnya lebih tinggi dari yang diharapkan.

Peningkatan PDB terjadi di berbagai bidang, termasuk peningkatan konsumsi pribadi, investasi residensial dan non-residensial tetap, dan pengeluaran pemerintah.

Konsumsi yang menyumbang 68,2% perekonomian, mempercepat pengeluaran sebesar 10,7% pada kuartal tersebut, dibandingkan peningkatan 2,3% pada periode sebelumnya. Pengeluaran sebagian besar difokuskan pada barang-barang, yang meningkat 23,6%, tetapi pengeluaran jasa-jasa, yang merupakan mata rantai yang hilang dalam pemulihan, masih tumbuh sebesar 4,6%.

Di sisi barang, pengeluaran barang tahan lama seperti peralatan rumah tangga dan pembelian jangka panjang lainnya melonjak sebesar 41,4%. Besarnya pengeluaran konsumen ditopang stimulus dimana warga yang terdampak pandemi mendapat sebesar US$ 1.400.

Sementara angka menunjukkan bahwa banyak yang menggunakan dana pemerintah disimpan di bank. Data menunjukkan tingkat tabungan melonjak menjadi 21%, dari 13% di kuartal ke 4.

“Dengan tingkat tabungan yang tinggi, dan rumah tangga dibanjiri uang tunai, dan sekarang pembatasan dilonggarkan karena program vaksinasi terbukti berhasil, ini memungkinkan mereka meningkatkan pengeluaran,” tulis Kepala Ekonom Capital Economics, Paul Ashworth.

Impor juga terus meningkat, naik 5,7%, sedangkan ekspor turun 1,1%. Pengeluaran dan investasi pemerintah meningkat 6,3%, termasuk kenaikan 13,9% di tingkat federal dan kenaikan 1,7% dari entitas negara bagian dan lokal.

Sumber: CNBC