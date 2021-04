Harga Minyak Menguat, Naiknya Permintaan Imbangi Kekhawatiran Covid-19 India

Jumat, 30 April 2021 | 06:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak entah dunia memperpanjang kenaikan pada Kamis (29/4/2021) setelah naik 1% pada perdagangan hari sebelumnya, menyusul proyeksi bullish (menguat) permintaan melebihi kekhawatiran peningkatan kasus Covid-19 di Brasil, India dan Jepang.

Harga minyak acuan internasional Brent naik 89 sen, atau 1,3% menjadi US$ 68,16 per barel, dan minyak mentah West Texas Intermediate acuan AS naik 83 sen, atau 1,3%, menjadi US$ 64,69 per barel. Ini adalah hari ketiga berturut-turut kedua kontrak naik.

"Kinerja beberapa hari terakhir ini menunjukkan keyakinan kuat pasar terhadap pemulihan ekonomi dan permintaan yang sehat," kata analis PVM Oil Associates, Tamas Varga.

"Ini juga menyiratkan bahwa mimpi buruk Covid-19 yang melanda dan menghancurkan India, Jepang, dan Turki diperkirakan tidak akan berdampak jangka panjang pada ekspansi ekonomi."

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, atau dikenal OPEC+, mempertahankan rencananya minggu ini untuk mengurangi pembatasan produksi minyak secara bertahap dari Mei hingga Juli. OPEC+ memperkirakan stok global mencapai 2,95 miliar barel pada Juli, atau di bawah rata-rata 2015-2019.

“Persediaan minyak global menunjukkan bahwa pasar mungkin lebih dekat ke titik rebalancing daripada apa yang mungkin dipikirkan OPEC +,” kata analis Citi.

Citi mengharapkan vaksinasi di Amerika Utara dan Eropa akan meningkatkan permintaan minyak ke rekor tertinggi 101,5 juta barel per hari (bph) selama bulan-bulan musim panas di belahan bumi utara. Namun peningkatan kasus Covid-19 di Brasil dan India dapat menekan permintaan karena penguncian ketat diberlakukan kembali. "Wabah di India menahan reli minyak," kata ekonom di bank OCBC Singapura, Howie Lee.

Perusahaan energi Eropa mendapat untung dari kenaikan harga minyak ketika melaporkan kinerjanya pada kuartal pertama 2021. BP, Total, dan Equinor melaporkan laba di atas tingkat pra-pandemi.

Pelemahan dolar juga memberikan dukungan untuk minyak. Dolar berada di posisi terendah 9 minggu karena prospek dovish Federal Reserve AS dan rencana pengeluaran Gedung Putih.

Sumber: CNBC