Pagi Ini Bursa Asia Mixed karena Investor Berhati-hati

Jumat, 30 April 2021 | 08:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia Pasifik sebagian besar diperdagangkan melemah pada Jumat (30/4/2021) karena investor berubah hati-hati.

ASX 200 Australia turun 0,61% karena sebagian besar sektor terjungkal. Energi dan material masing-masing melemah 1,4% dan 1,2%, sedangkan subindex keuangan kehilangan 0,44%.

Bursa Jepang kembali diperdagangkan setelah Kamis libur. Nikkei 225 turun 0,17% dan indeks Topix sedikit menguat. Di Korea Selatan, indeks Kospi diperdagangkan mendekati datar.

BACA JUGA The Fed Tahan Kebijakan, Bursa Asia Menguat

Perdagangan Jumat mengikuti sesi di Wall Street di mana indeks utama AS ditutup menguat. Aktivitas ekonomi di Amerika Serikat meningkat dalam 3 bulan pertama tahun 2021 karena PDB naik 6,4% secara tahunan, tetapi turun sedikit dari ekspektasi.

"Momentum ekonomi AS yang kuat memiliki implikasi positif bagi ekonomi global," tulis ekonom senior dan ahli strategi mata uang di Commonwealth Bank of Australia, Kim Mundy, dalam catatan pagi.

“Dalam pandangan kami, ekonomi global akan mendapatkan keuntungan dari spill-over melalui kenaikan impor AS. Kombinasi suku bunga rendah, ekonomi AS yang membaik dan ekonomi global yang bagus adalah resep bagi dolar AS melanjutkan tren penurunannya,” tambah Mundy.

Mata uang dan minyak

Dolar AS terakhir diperdagangkan pada 90,626 melawan sekeranjang mata uang sejenisnya. Indeks dolar turun dari level di atas 91,2 minggu sebelumnya.

Yen Jepang berpindah tangan pada 108,94 per dolar, relatif lebih lemah dari minggu lalu. Di tempat lain, dolar Australia diperdagangkan lebih tinggi sebesar 0,22% pada US$ 0,7781.

BACA JUGA S&P 500 Catat Rekor Ditopang Kuatnya Pendapatan Facebook dan Apple

Harga minyak naik semalam didukung melemahnya dolar dan optimisme ekonomi. Tapi turun kembali pada Jumat di perdagangan Asia. Minyak mentah AS turun 0,42% menjadi US$ 64,74, sementara patokan global Brent kehilangan 0,38% menjadi US$ 68,30 per barel.

"Harga minyak mentah menguat karena tanda-tanda permintaan terus muncul," tulis analis ANZ dalam catatan pagi. "Kembalinya aktivitas beberapa kota di AS dari penguncian memicu keyakinan akan permintaan yang lebih kuat pada bensin menjelang musim panas."

Optimisme di AS dan Eropa mengimbangi kekhawatiran kasus Covid-19 di India yang dilanda gelombang kedua dan pembatasan perjalanan.

Sumber: CNBC