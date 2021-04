Publik Semakin Percaya terhadap KB Bukopin

Jumat, 30 April 2021 | 23:08 WIB

Oleh : Primus Dorimulu, Thomas Ekafitrianus / AO

Dari kiri ke kanan: Chief Strategic Officer KB Bukopin Ji Kyu Jang, Dirut KB Bukopin Rivan A Purwantono, Chief Risk Officer KB Bukopin Jong Hwan Han, dan Chief Financial Officer KB Bukopin Seng Hyup Shin berfoto bersama di sela-sela acara buka puasa KB Bukopin dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat, 30 April 2021. (Foto: BeritaSatu/Primus Dorimulu)

Jakarta, Beritasatu.com - Publik dan pelaku usaha semakin percaya terhadap PT Bank KB Bukopin Tbk setelah KB Kookmin Bank Co Ltd (Kookmin Bank) menjadi pemegang saham pengendali (PSP) dengan kepemilikan saham sebesar 67%. Kookmin Bank merupakan bagian dari kelompok usaha keuangan dari Korea Selatan, KB Financial Group.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank KB Bukopin Rivan Achmad Purwantono kepada Beritasatu.com di sela-sela acara buka puasa KB Bukopin dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (30/42021).

BACA JUGA KB Bukopin Perkenalkan Identitas Baru di Denpasar

“Kami merasakan kepercayaan nasabah ini muncul sejak Desember 2020. Jadi, sudah tidak ada penarikan dana nasabah lagi sejak September tahun lalu, malah sudah ada lagi yang sifatnya penempatan dana (DPK). Bahkan, sejak Desember itu sudah muncul perkembangan luar biasa berupa rekening transaksional. Ini sebetulnya menandakan kepercayaan mereka bertransaksi kembali melalui KB Bukopin,” ujar Rivan.

Rivan juga menjelaskan, ada perbaikan persepsi masyarakat dari yang sebelumnya menilai susah menarik uang dari Bukopin dan malah “nyangkut” kini malah menempatkan dana dalam bentuk deposito dan tabungan.

“Saya kira ini penting dan kami bersyukur bahwa ini adalah kekuatan dari transformasi yang kami lakukan dan rebranding yang membuat kepercayaan masyarakat semakin baik. Di sisi lain, ada dukungan PSP yang melihat bahwa bank ini dikelola dengan baik dan serius,” kata dia.

BACA JUGA Kampanye Sukses, KB Kookmin Perkuat Posisi di Indonesia

Rivan mengakui, secara persentase dana masyarakat belum kembali 100% ke KB Bukopin setelah masalah yang dialami sebelum diakuisisi Kookmin Bank. “Ini karena ada perbedaan waktu. Sebab, pada saat muncul ketidakpercayaan ini, kemudian mereka (nasabah) mengalokasikan dananya ke bank lain, sehingga untuk menempatkan di bank lain memerlukan maturity gap. Tetapi, secara persentase, kami yakin sekitar 60% dana sudah kembali sampai hari ini, yakni 60% dari Rp 38 triliun,” jelas Rivan.

Sementara itu, kinerja kredit KB Bukopin belum tumbuh optimal, sehingga untuk itu pihaknya sedang fokus pada perbaikan mapping insfrastruktur. Menurut dia, kredit konsumtif mulai tumbuh seperti kredit pensiun. Sementara, untuk kredit produktif, pihaknya sedang merancang struktur, scoring, dan proses kredit yang baru dan akan dilaksanakan pada Mei 2021.

“Outstanding kredit kami saat ini sekitar Rp 57 triliun dan kalau dilihat hampir sekitar 65% adalah ritel. Kalau dilihat dari kredit yang ada, maka kebanyakan adalah UMKM, konsumer, dan pensiun, sehingga kami akan fokus ke sektor tersebut. Baru-baru ini kami juga bekerja sama untuk penyaluran KUR dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta sedang proses dengan off-taker Kementerian Pertanian,” kata Rivan.

Sumber: BeritaSatu.com