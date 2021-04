Indeks-indeks Acuan Wall Street Bergerak Positif Sepanjang April

Sabtu, 1 Mei 2021 | 05:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Jumat (30/4/2021). Amazon mencatat rekor laba pada triwulan pertama 2021.

Dow Jones Industrial Average turun 0,54% ke 33.874,85, indeks S&P 500 turun 0,72% ke 4.181,17, Nasdaq turun 0,85% ke 13.962,68.

BACA JUGA S&P 500 Catat Rekor Ditopang Kuatnya Pendapatan Facebook dan Apple

Indeks S&P 500 menguat sekitar 5% selama bulan April, melanjutkan tren positif dalam tiga bulan terakhir. Indeks menguat 11% secara year to date. Dow Jones naik 2,7% selama April, sementara Nasdaq menguat 5,4%.

Amazon mencatat kenaikan laba tiga kali lipat menjadi US$ 8,1 miliar dalam triwulan pertama 2021. Penjualan naik 44% ke US$ 108 miliar. Kinerja Amazon di atas prediksi analis yang memprediksikan laba per saham US$ 9,54 versus realisasi US$ 15,79. Harga saham Amazon turun 0,11% pada penutupan perdagangan.

Saham Twitter turun 15,2% setelah mengumumkan laporan keuangan. Pengguna Twitter bertambah 7 juta di triwulan pertama 2021 dibanding triwulan sebelumnya, menjadi 199 juta, sedikit di bawah estimasi analis 200 juta pengguna. Pendapatan Twitter naik 28% ke US$ 1,04 miliar pada triwulan pertama 2021 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Saham Apple turun 1,5% setelah Uni Eropa menduga App Store melanggar peraturan antimonopoli.

Sumber: CNBC.com