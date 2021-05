Harga Minyak Mentah Dunia Turun 2% Akibat Sentimen Covid-19 India

Sabtu, 1 Mei 2021 | 06:42 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun sekitar 2% pada penutupan perdagangan Jumat (30/4/2021). Gelombang Covid-19 di India dan Brasil memicu kekhawatiran lockdown diperluas.

Harga minyak mentah Brent turun 1,91% ke US$ 67,25 per barel untuk kontrak Juni. Harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 2,2% ke US$ 63,58 per barel.

Harga minyak mentah naik selama lima bulan dari enam bulan terakhir seiring pulihnya permintaan global akibat pemulihan ekonomi dan pelonggaran lockdown di beberapa negara. Meningkatnya program vaksinasi dan pemangkasan produksi OPEC+ juga turut berdampak positif. Sepanjang April ini, harga Brent naik sekitar 8% sementara WTI naik sekitar 10%.

Memasuki musim panas, biasanya permintaan minyak dari AS dan Inggris akan meningkat. Libur Hari Buruh di Tiongkok juga diperkirakan mendongkrak permintaan minyak.

Namun, meningkatnya kasus Covid-19 di India menahan kenaikan harga minyak. Kasus Covid-19 di India telah menembus 18,76 juta kasus. Data Pemerintah India menunjukkan 386.452 kasus baru pada hari Jumat (30/4/2021). Pada bulan April ini saja, India mencatat 6,6 juta kasus.

Sumber: CNBC.com