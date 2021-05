Impor Baja Murah Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 1 Mei 2021 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pascapandemi Covid-19, industri baja Tiongkok kembali menunjukan geliatnya. Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat peningkatan impor baja pada di semester kedua 2020, dengan titik tertinggi di Desember 2020, mencapai 166%

Memasuki 2021 tepatnya di bulan Februari, impor baja bertambah mencapai 36% berasal dari Tiongkok dan Vietnam. Kenaikan volume impor ini dipicu dugaan praktik banting harga sehingga menyebabkan unfair trade.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudistira mengatakan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah dan pengusaha industri baja dalam negeri untuk menekan angka impor.

“Perlu diselidiki apakah kenaikan impor baja lapis aluminium dari Tongkok mengandung praktik dumping atau persaingan usaha yang tidak sehat. Jika pemerintah Tiongkok mensubsidi ekspor baja ke Indonesia dengan berbagai fasilitas seperti insentif produksi hingga tax rebate untuk ekspor, maka bisa dikenakan bea masuk anti dumping. Penjagaan lain dalam bentuk non-tarif juga bisa dilakukan misalnya mendorong sertifikasi wajib tertentu produk impor baja.” kata Bima dalam keterangan yang dikutip Sabtu (1/5/2021).

Menurut Bima, untuk membatasi penggunaan baja impor, bisa dimulai proyek konstruksi pemerintah pusat maupun daerah. Porsi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus diperbesar.

“Cara ini efektif untuk mendorong produsen lokal masuk ke pengadaan barang jasa proyek pemerintah. Misalnya di sektor konstruksi perumahan bisa didorong porsi lokal baja lapis aluminium seng, atau bisa juga di proyek BUMN” terang Bima.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan banjir baja impor murah, terutama asal Tiongkok dapat mengancam industri baja nasional. Sebab hal itu akan berdampak pada nasib ribuan karyawan yang dapat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah, kata Achmad Baidowi, harus bertindak memberi perlindungan bagi industri baja nasional, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawannya. "Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," ujar Achmad Baidowi.

Baidowi menilai, jika banjir impor baja murah asal Tiongkok terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar. "Proteksi yang bisa menjadi salah satu opsi pemerintah, penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO," ujarnya.

Baidowi menambahkan sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah harus mengefektifkan produksi.

Kapasitas industri baja lapis alumunium seng (Bjlas) dalam negeri yang bertambah hampir 250.000 ton di akhir tahun 2019, dinilai sudah mencukupi kebutuhan pasar tahun 2020, bahkan over-supply. Namun impor tetap berkontribusi 39%. Kondisi ini dianggap belum sehatnya industri Bjlas dalam negeri sejak dominasi impor memuncak di tahun 2018, dan membawa kepada tingkat utilisasi stagnant, yaitu di kisaran 50%.

