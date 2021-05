Harga Timah ICDX Capai Rekor Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir

Sabtu, 1 Mei 2021 | 18:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga timah menyentuh US$ 32.400 per metrik ton tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, raihan ini rekor harga tertinggi yang tercatat di bursa timah Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Hal ini mengukuhkan timah sebagai komoditas tidak tergantikan dan tidak terbarukan yang memiliki daya utilisasi tinggi. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan ketergantungan dunia terhadap produksi timah Indonesia. Sebagai negara eksportir timah nomor satu di dunia, Indonesia akan menjadi poros timah dunia dan sebagai referensi utama dalam perdagangan timah secara global.

Kenaikan signifikan harga timah juga berkaitan dengan kebutuhan dunia yang meningkat sejalan restriksi pandemi Covid-19. Pandemi mengakselerasi adaptasi manusia terhadap teknologi. Timah juga merupakan salah satu bahan esensial dalam produksi elektronik, industri otomotif elektrik dan renewable energy. Kebutuhan yang terus meningkat ini tampaknya belum dapat dipenuhi secara maksimal mengingat volume total produksi timah Indonesia yang terbatas, begitu pula dengan Tiongkok.

“Indonesia berpotensi menjadi menjadi tulang punggung timah dunia di tahun ini, mengingat potensi timah dan kapasitas smelter Indonesia memungkinkan dapat memproduksi timah tujuan ekspor lebih tinggi lagi,” ujar Kepala logistik ICDX Bambang dalam keterangan resmi, Sabtu (1/5/2021).

Rendahnya stok timah global ini juga menjadi katalis rekor harga timah tertinggi ICDX dalam 10 tahun terakhir. Sementara Tiongkok yang memiliki volume produksi timah yang besar juga menahan stok ekspornya. “Harga tertinggi ini tentu menjadi bekal industri timah dalam negeri dalam meningkatkan posisi tawar ekspor timah Indonesia terhadap pasar global,” lanjut Bambang.

Timah sebagai komoditas tak terbarukan ini akan menjadi sentral dalam ekonomi Indonesia. Harga timah ICDX yang menyentuh level US$ 32.400 pekan ini lebih tinggi dari harga London Metal Exchange (LME) yang mencatatkan harga sebesar US$ 31.750 per metrik ton dan dalam beberapa minggu memperlihatkan kenaikan signifikan yang sebelumnya sempat menyentuh US$ 29.450 per metrik ton.

Timah yang diperdagangkan melalui ICDX berpotensi untuk mencatatkan harga yang stabil di atas harga LME karena mutu dan kualitas timah dalam negeri lebih baik dibandingkan produsen lain di dunia. “Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri timah domestik dan menambah devisa hasil ekspor dan royalti secara maksimal serta Indonesia menjadi poros dalam pengembangan teknologi dengan timah sebagai bahan baku esensial,” tutupnya.

