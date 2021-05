Sambut Lebaran, Aeon Mall BSD City Manjakan Pengunjung Setianya

Sabtu, 1 Mei 2021 | 19:30 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka merayakan bulan suci Ramadan, Aeon Mall BSD City menyajikan serangkaian program menarik yang ditujukan khusus untuk pengunjung setianya.

“Dengan mengusung tema Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’, Aeon Mall BSD City menghadirkan pameran dan program belanja sejak 28 April - 23 Mei 2021,” ujar General Manager Mall Operation Aeon Mall BSD City, Amelia dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (1/5/2021).

Dikatakan di bulan suci tahun ini, walaupun masih dalam situasi pandemi, pihaknya ingin tetap memberikan yang terbaik untuk pengunjung dengan menggelar Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’.

Disebutkan akan ada bazar yang menjual berbagai produk kebutuhan lebaran seperti fashion, aksesoris, makanan ringan, hingga mainan anak.

“Demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung yang datang ke bazar, kami tetap menjalankan protokol kesehatan seperti penyediaan hand sanitizer di area mal dan mewajibkan penjual bazar memakai masker. Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir apabila ingin berbelanja di area bazar yang terletak di Main Atrium di lantai dasar,” ujar Amelia.

Melalui Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’ ini, Aeon Mall BSD City juga menghadirkan dekorasi serta photo booth khas Ramadan. Dekorasi ini bertema Nubian yang didominasi dengan aksen khas Mesir Afrika dan dipadukan dengan warna soft tone.

“Kami tidak ingin pengunjung melewatkan momen Ramadan kali ini begitu saja. Untuk itu kami menghadirkan dekorasi dan photo booth di beberapa area mal seperti Main Atrium, area new drop off serta outdoor area lantai 1. Jadi, pengunjung bisa langsung datang, belanja dan berfoto untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman di area berfoto yang sudah disediakan,” lanjut Amelia.

Serunya acara Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’ bertepatan dengan rangkaian New For You yang menghadirkan banyak hal baru untuk pengunjung setianya, seperti fasilitas baru, dan tenant baru.

Amelia menyatakan tahun ini merupakan tahun ke-6 Aeon Mall BSD City hadir bagi pengunjung setianya. Untuk meningkatkan pengalaman belanja, service excellence dan tentunya up to date dengan global digital trend, pihaknya juga memberikan fasilitas baru seperti new drop off yang lebih luas, gedung parkir baru yang terdiri dari tujuh lantai dengan total 38.000 m2 dan mampu menampung hingga 1.900 motor dan 1.000 mobil serta pembaharuan musala, toilet, dan nursery room.

Tidak hanya fasilitas, Aeon Mall BSD City juga menghadirkan tenant-tenant baru untuk memanjakan dan memberikan alternatif yang lebih beragam kepada pengunjung.

“Dengan adanya dua momen besar kali ini yaitu Ramadan dan New For You, kami berharap pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai acara, program belanja, fasilitas, dan tenant baru yang dihadirkan. Kami tetap mengimbau pengunjung agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terjaga dan tetap aman serta nyaman,” pungkas Amelia.

Sumber: BeritaSatu.com