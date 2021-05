Kempupera Teken Perjanjian Regres Proyek SPAM Regional Karian-Serpong

Minggu, 2 Mei 2021 | 00:04 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) resmi menandatangani dokumen perjanjian regres untuk proyek proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian – Serpong.

Pada kesempatan itu, Kempupera selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya juga menandatangani dokumen perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Karian Water Services yang merupakan konsorsium dari Korea Water Resource Corporation, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan LG International. Termasuk penandatanganan dokumen perjanjian penjaminan antara BUP dan PT PII.

“Saya mengucapkan selamat kepada PT Karian Water Services sebagai konsorsium. Saya tahu persis Korea Water merupakan perusahaan terkemuka yang berpengalaman di bidang penyediaan air. Saya beruntung mempunyai konsorsium ini. Tapi nanti kita akan lihat hasilnya. You have to prove that Korea water is really leading company in water supply not only in Korea but also in the world and Indonesia,” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kegiatan penandatangan perjanjian proyek kerja sama KPBU SPAM Karian-Serpong, Jumat (30/4/2021).

Menteri Basuki menambahkan bahwa proyek KPBU SPAM Karian-Serpong merupakan salah satu contoh proyek terintegrasi yang diharapkan tenggat waktunya tidak panjang.

Berbeda dengan SPAM Semarang - Barat yang SPAM regionalnya memakai tiga sumber air baku dari Bendungan Jatibarang yang menyebabkan tenggat waktunya cukup lama antara selesai bendungan dan pemanfaatan airnya.

“Kalau yang SPAM Karian-Serpong ini, insyaallah tenggat waktunya diatur sehingga begitu selesai, air di Bendungan Karian tidak terlalu lama akan bisa dimanfaatkan untuk suplai air baku di SPAM regional ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Heripoerwanto menerangkan Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong akan menyediakan air turah sebanyak 4600 liter per detik di tiga wilayah dengan distribusi Provinsi DKI Jakarta sebesar 3200 liter per detik, Kota Tangerang 750 liter per detik, Kota Tangerang Selatan sebesar 650 liter per detik.

Menurutnya, pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong diharapkan dapat menghasilkan sekitar 368 ribu Sambungan Rumah (SR) atau memberi layanan air minum kepada sekitar 1,84 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 256 ribu SR atau setara dengan 1,28 juta jiwa di DKI Jakarta. Hal ini merupakan tambahan cakupan pelayanan sekitar 12%.

Kemudian, SPAM Regional Karian-Serpong juga akan menghasilkan sekitar 60 ribu SR atau setara 300 jiwa di Kota Tangerang atau tambahan cakupan pelayanan sekitar 15%, dan sekitar 52 ribu SR atau setara 260 rb jiwa di Kota Tangsel atau tambahan cakupan pelayanan sekitar 19%.

Adapun total investasi proyek KPBU ini senilai Rp 2,4 triliun dengan masa kerjasama selama 33 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 30 tahun masa operasi. Lebih lanjut, Eko menuturkan, modalitas kerjasama proyek ini menggunakan desain build, operate, finance, maintenance, dan transfer.

“Untuk proses konstruksi SPAM Karian Serpong akan dimulai November 2021 sampai Oktober 2024 dengan perkiraan jangka waktu konstruksi selama 3 tahun,” tutupnya.

