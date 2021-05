Warren Buffett Hindari Saham Rokok dan Maskapai, Ini Alasannya

Minggu, 2 Mei 2021 | 15:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Investor kakap Warren Buffet, CEO dan pendiri Berkshire Hathaway Inc. (Foto: AFP)

California, Beritasatu.com - CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, mengatakan dia masih menjauhi sektor maskapai karena prospeknya tidak terlalu bagus. Buffett juga anti terhadap saham rokok. Di sisi lain, dia masih menganggapi sektor minyak masih menarik meskipun terjadi pergeseran ke energi terbarukan.

Demikian disampaikan Buffett dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang disiarkan secara live stream dari Los Angeles, California pada Sabtu (1/5/2021).

Pada Desember 2019, Berkshire-Hathaway menjual saham di American Airlines, Delta, Southwest, dan United, dengan total sekitar US$ 4 miliar. Tahun lalu maskapai AS merugi US$ 35 miliar dan jumlah penumpang turun lebih dari 60% akibat pandemi Covid-19.

Saat ini, saham-saham maskapai itu telah rebound berkat bantuan dari Pemerintah AS, tetapi Buffet masih tidak tertarik akan saham maskapai.

Buffet juga mengatakan perusahaannya anti terhadap saham rokok, meskipun masih memiliki saham peritel yang kebetulan menjual rokok. Buffett mengetahui sesuatu tentang industri rokok yang membuatnya menghindari saham rokok.

"Di setiap bisnis, ada sesuatu yang jika Anda tahu, Anda tidak akan menyukainya...jika Anda mencari kesempurnaan pada pasangan, teman, atau perusahaan, Anda tidak akan menemukannya," kata dia.

Menanggapi kritikan akan perusahaan minyak, Warren mengatakan dia tidak bermasalah dengan memiliki saham perusahaan seperti Chevron. Menurutnya Chevron masih bermanfaat di masa depan meskipun dunia bergeser ke energi terbarukan.

"Pendukung kedua belah pihak (energi terbarukan dan fosil) yang terlalu ekstrem menurut saya agak gila. Saya tidak ingin hidrokarbon dilarang dalam tiga tahun. Hal itu tidak akan berhasil. Di sisi lain, apa yang terjadi sekarang akan beradaptasi seiring waktu," kata dia.

BACA JUGA Charlie Munger Sebut Bitcoin Bertentangan dengan Kepentingan Peradaban

Sumber: CNBC.com