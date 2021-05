Bursa Asia Mixed karena Situasi Covid-19 di India

Senin, 3 Mei 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Senin pagi (3/5/2021) dengan perkiraan perdagangan relatif tenang ke depan karena bursa utama di Tiongkok dan Jepang libur.

Kospi Korea Selatan naik tipis pada awal perdagangan, sedangkan bursa saham Australia, S & P / ASX 200 datar (flat).

BACA JUGA Pagi Ini Bursa Asia Mixed karena Investor Berhati-hati

Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan turun 0,05%.

Investor di Asia-Pasifik akan terus memantau situasi Covid-19 di India karena negara itu terus berjuang melawan gelombang infeksi kedua yang mematikan. Selama akhir pekan, lebih dari 400.000 kasus baru setiap hari tercatat untuk pertama kalinya.

Bursa di Tiongkok, Jepang, dan Thailand tutup pada Senin karena hari libur.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 91,231 setelah naik akhir bulan lalu dari di bawah 90,9.

BACA JUGA IHSG Berpotensi Terkoreksi, Ini Saham Pilihannya

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,37 per dolar, lebih lemah dari 108,5 terhadap greenback yang terlihat minggu lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7714, menyusul kejatuhannya pada akhir April dari di atas us$ 0,776.

Sementara harga minyak naik pada pagi hari di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,27% menjadi US$ 66,94 per barel dan minyak mentah berjangka AS juga menguat 0,3% menjadi US$ 63,77 per barel.

Sumber: CNBC