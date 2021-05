Mark Dynamics Catat Kenaikan Laba 197,4%

Senin, 3 Mei 2021 | 13:29 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Medan, Beritasatu.com- PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) pada kuartal I 2021 meraup laba bersih sebesar Rp 69,35 miliar, meningkat 197,4% dibanding kuartal I 2020 yang sebesar Rp 23,3 miliar. Kenaikan sejalan dengan peningkatan penjualan yang meningkat 124,75% menjadi Rp 217,58 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 96,81 miliar.

Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh menyampaikan, keberhasilan perseroan dalam penetrasi pasar baru serta strategi produksi untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk menjadi latar belakang peningkatan laba di kuartal I 2021. “Kenaikan laba ini didukung dengan strategi produksi dan efisiensi perseroan di tengah pandemi Covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/5/2021).

Pertumbuhan kinerja operasional yang dicapai perseroan pada periode tersebut juga berjalan seiring peningkatan kinerja keuangan di mana total aset perseroan yang naik 15,87% menjadi Rp 833,97 miliar dibandingkan dengan Rp 719,72 miliar per 31 Desember 2020. Aset lancar mengalami peningkatan 20,66% menjadi Rp 430,62 miliar per 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Rp 356,87 miliar per 31 Desember 2020.

Sementara peningkatan aset tidak lancar sebesar 11,16% dengan nilai Rp 403,34 miliar per 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Rp 362,84 miliar per 31 Desember 2020. Peningkatan juga terjadi pada posisi ekuitas perseroan sebesar Rp 478,82 miliar per 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Rp 409,47 miliar per 31 Desember 2020.

Lebih lanjut, perseroan sudah mengantongi kontrak senilai US$ 70 juta untuk pengapalan pada 2021. “Ada kenaikan average selling price (ASP) dan penambahan kapasitas hampir dua kali lipat, target penjualan konsolidasi akan mencapai angka Rp 1,06 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 300,6 miliar,” sebut dia.

Bahkan pada tahun 2022 nanti, penjualan konsolidasi ditargetkannya akan naik 40% dari 2021 yaitu menjadi Rp 1,47 triliun dan bottom line sekitar Rp 433,3 miliar. “Kami melipatgandakan kinerja seiring berjalannya tahun 2021. Ditambah lagi kondisi ekonomi global yang mulai pulih secara perlahan karena telah tersedianya vaksin di seluruh dunia. Tingginya permintaan ini akan terus berlangsung dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang. Setelah kondisi kembali normal, permintaan sarung tangan secara global diperkirakan tetap akan bertumbuh sebesar 10%-12% per tahun,” ujar Ridwan.

Sumber: BeritaSatu.com