Jain dan Abel, Siapa Penerus Warren Buffett sebagai CEO Berkshire Hathaway?

Selasa, 4 Mei 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

California, Beritasatu.com - CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett (90), mengatakan Gregory Abel (58), wakil direktur divisi non asuransi, akan menjadi penerusnya sebagai CEO perusahaan senilai US$ 640 milliar tersebut. Nama Abel muncul sebagai prioritas pertama, sedangkan Ajit Jain (69), wakil direktur divisi asuransi, menjadi prioritas kedua.

"Direksi setuju jika terjadi sesuatu dengan saya malam ini, Greg akan menjadi penerus saya keesokan harinya," kata Buffett kepada CNBC, Senin (3/5/2021).

"Jika terjadi sesuatu pada Greg, Ajit Jain akan menjadi penerus berikutnya," tambah Buffett.

BACA JUGA Di RUPS Berkshire Hathaway, Warren Buffett Ungkap Penyesalannya

Abel lahir di Edmonton, Kanada di lingkungan kelas pekerja, ayahnya adalah seorang salesman. Hobi Abel saat beranjak dewasa adalah bermain hoki. Abel juga pernah bekerja sebagai kurir selebaran iklan dan mengisi alat pemadam kebakaran di tempat ayahnya bekerja, Levitt Safety.

Dia adalah lulusan University of Alberta tahunb 1984 dengan gelar sarjana perdagangan dan pernah bekerja sebagai akuntan setelah lulus kuliah. Dia pernah menjadi akuntan PricewaterhouseCoopers dan CalEnergy (kemudian menjadi MidAmerican Energy).

Abel pertama kali bergabung dengan Berkshire Hathaway ketika perusahaan Buffett itu mengakuisisi MidAmerican pada tahun 1999. Abel saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur MidAmerican. Dia menjadi CEO MidAmerican pada 2008, lalu perusahaan berganti nama menjadi Berkshire Hathaway Energy.

Abel masuk radar Buffett pada pertengahan 1990-an. Kepiawaian Abel dalam menyelesaikan akuisisi CalEnergy terhadap sebuah perusahaan energi Inggris diapresiasi Walter Scott Jr, pemegang saham CalEnergy yang juga direksi Berkshire Hathaway dan teman masa kecil Buffett.

Saat ini Abel adalah CEO Berkshire Hathaway Energy, holding perusahaan yang memiliki unit usaha di sektor batu bara, gas alam, hidroelektrik, pembangkit listrik tenaga angin dan surya, gas bumi, dan nuklir. BHE memiliki 23.800 karyawan dan memiliki pendapatan US$ 20,9 miliar pada 2020. Dia juga menjabat direksi di The Kraft Heinz Company, AEGIS Insurance Services, dan Hockey Canada Foundation.

Abel diperkirakan memiliki gaji dasar di Berkshire Hathaway sebesar US$ 16 juta pada 2019 dan 2020, belum termasuk bonus tahunan US$ 3 juta. Pada 2016, dia pernah mendapat bonus hingga US$ 41 juta karena laba BHE yang melesat.

Sumber: CNBC.com