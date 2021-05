Harga Minyak Mentah Menguat 1% Berkat Sentimen dari AS dan Tiongkok

Selasa, 4 Mei 2021 | 07:12 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 1% pada penutupan perdagangan Senin (3/5/2021). Menguatnya harga minyak ditopang data ekonomi Tiongkok dan laju vaksinasi AS. Kedua data ini menunjukkan pemulihan ekonomi di dua perekonomian terbesar dunia.

Di sisi lain, pelaku pasar tetap mewaspadai perkembangan Covid-19 di India, importir minyak terbesar ketiga dunia, yang terus mencatat kasus baru yang tinggi. Pasar juga memantau persediaan minyak OPEC+.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 1,2% ke US$ 67,56 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 1,43% ke US$ 64,49 per barel.

Pemulihan ekonomi AS dan Tiongkok menjadi kunci kenaikan harga minyak. Menurut catatan Reuters, sekitar sepertiga warga AS sudah divaksinasi penuh.

Sementara impor minyak mentah Tiongkok mencatat rekor musiman di bulan Februari dan Maret, ditopang meningkatnya penjualan mobil, pemulihan perjalanan domestik dan industri.

Meski demikian, Covid-19 masih mengganas. India pada Senin kemarin kembali melaporkan 300.000 lebih kasus baru untuk 12 hari berturut-turut.

