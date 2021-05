Bursa Asia Dibuka Positif, Investor Tunggu Data Ekonomi Australia

Selasa, 4 Mei 2021 | 08:30 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Australia dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Selasa (4/3/2021). Bursa Jepang dan Tiongkok masih tutup karena libur.

Di Korea Selatan, Kospi naik 0,14%, sementara di Australia, S&P/ASX 200 naik 0,18%.

Reserve Bank of Australia hari ini dijadwalkan mengumumkan suku bunga terbaru. Pemerintah Australia juga akan mengumumkan data neraca perdagangan bulan Maret.

Pelaku pasar terus memantau perkembangan Covid-19 di India. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan pekan lalu bahwa satu dari tiga kasus baru Covid-19 di dunia berasal dari India. India pada Senin kemarin kembali melaporkan 300.000 lebih kasus baru untuk 12 hari berturut-turut.

Indeks-indeks acuan Wall Street menguat pada penutupan hari pertama perdagangan di bulan Mei, Senin (3/5/2021). Saham-saham terkait pemulihan ekonomi menguat seiring pelonggaran pembatasan pandemi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,7% ke 34.113,2. S&P 500 naik 0,27% ke 4.192,66. Nasdaq turun 0,48% ke 13.895,12.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 1,2% ke US$ 67,56 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 1,43% ke US$ 64,49 per barel.

Sumber: CNBC.com