IHSG Berpeluang Menguat, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Selasa, 4 Mei 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpeluang menguat. Adapun support level berada di 5.880, 5.735 dan resistance level berada di 6.115, 6.230.

MNC Sekuritas dalam riset hariannya, Selasa (4/5/2021) menyampaikan, IHSG pada perdagangan kemarin ditutup terkoreksi 0,7% ke level 5.952. Dengan terkoreksinya IHSG ke bawah 5.950, maka diperkirakan IHSG akan menguji area 5.917-5.930.

BACA JUGA Fokus Pasar: IHSG Diselimuti Sejumlah Sentimen Positif

“Apabila IHSG sanggup bertahan di atas 5.883, maka kami perkirakan IHSG masih berpeluang menguat kembali untuk mengarah ke area 6.020-6.030 kembali,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut beberapa rekomendasi saham hari ini:

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: Rp 5.375- Rp 5.425

Target Price: Rp 5.675, Rp 5.750

Stop loss: below Rp 5.325

TLKM - Speculative Buy

Speculative Buy: Rp 3.100- Rp 3.170

Target Price: Rp 3.330, Rp 3.500

Stop loss: below Rp 3.040

MEDC - Buy on Weakness

Buy on Weakness: Rp 650- Rp 685

Target Price: Rp 725, Rp 740

Stop loss: below Rp 620

BBNI - Sell on Strength

Sell on Strength: Rp 5.600- Rp 5.750

Sumber: BeritaSatu.com