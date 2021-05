Bappenas Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Terkontraksi 0,6%-0,9%

Selasa, 4 Mei 2021 | 12:36 WIB

Oleh : Herman, Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2021. Namun sejumlah pihak sudah memprediksi ekonomi Indonesia masih akan mengalami kontraksi seperti tiga kuartal sebelumnya.

Prediksi yang sama juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh positif mulai kuartal II 2021.

“Seiring dengan penyebaran Covid-19 yang mulai terkendali, ekonomi Indonesia diperkirakan mulai pulih dan tumbuh positif pada kuartal II 2021. Pada kuartal I 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi di kisaran 0,6% sampai 0,9%,” kata Suharso Monoarfa dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara yang juga disiarkan secara virtual, Selasa (4/5/2021).

Diungkapkan Suharso, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mulai menunjukkan tren penurunan. Namun di beberapa daerah terlihat adanya tren peningkatan, seperti di Provinsi Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Riau. Karenanya, Suharso berharap masyarakat dapat tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga cluster baru Covid-19 dapat dihindari dan dikurangi.

Suharso juga menyinggung kesuksesan Tiongkok mengendalikan Covid-19, sehingga ekonominya bisa cepat pulih. Hal yang sama juga harus dicontoh oleh Indonesia.

“Mencermati perkembangan ekonomi Tiongkok dalam 1 tahun terakhir, ekonominya tumbuh dengan sangat cepat pascapandemi. Pemulihan sebetulnya sudah terjadi pada kuartal II 2020, bahkan sudah reborn di kuartal I 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 18,3%. Kunci pemulihan ekonomi Tiongkok yang cepat ini karena keberhasilan mereka mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Suharso.

Selain itu pemerintah memastikan akan terus mempercepat target vaksinasi 181,5 juta penduduk untuk dapat mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity

“Dengan demikian apabila kita dapat mengatasi dan mengendalikan mudah-mudahan kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan akan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi”tegasnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 masih akan mengalami kontraksi 1%. Hal ini didasarkan laju konsumsi masyarakat yang belum pulih optimal, meski sudah ada peningkatan, tetapi masih akan minus 2,5% sampai minus 3% pada Januari-Maret 2021.

Selain itu, kontraksi ekonomi di kuartal I juga disebabkan laju pertumbuhan kredit yang masih menurun.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 dugaan kami masih negatif, sekitar -1%. Memang sudah ada perbaikan, tetapi untuk bisa sampai positif, variabel-variabelnya belum cukup mendorong ke arah situ. Apalagi 3 bulan pertama ini laju kredit konsisten turun dari -2% sampai -4%,” kata Eko Listiyanto dalam diskusi online Indef, Senin (3/5/2021).

Sumber: BeritaSatu.com