Bursa Eropa Menguat karena Prospek Pemulihan dan Pendapatan Perusahaan

Selasa, 4 Mei 2021 | 14:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa menguat pada Selasa pagi (4/5/2021) karena investor memantau prospek pemulihan ekonomi global dan pendapatan perusahaan.

Pan-European Stoxx 600 naik 0,4% di awal perdagangan, dengan sumber daya dasar menguat 1,4% memimpin kenaikan karena semua sektor dan bursa utama memasuki wilayah positif.

BACA JUGA Resesi Lagi, Mayoritas Bursa Eropa Ditutup di Zona Negatif

Awal yang positif di Eropa melawan tren di Amerika Serikat (AS) dan Asia Pasifik yang bervariasi (mixed) dengan bursa utama di Jepang dan Tiongkok masih tutup liburan.

Investor juga terus memantau situasi Covid-19 di India karena menunjukkan sedikit tanda-tanda perlambatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pekan lalu bahwa satu dari setiap tiga kasus virus corona secara global dilaporkan di India.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah di Tengah Musim Pendapatan Perusahaan

Di AS, sejumlah negara bagian terus melonggarkan pembatasan pandemi di tengah peluncuran vaksin. Gubernur New York Andrew Cuomo mengumumkan bahwa sebagian besar pembatasan kapasitas akan dicabut di New York, New Jersey dan Connecticut. Sementara layanan kereta bawah tanah 24 jam akan dilanjutkan di New York City akhir bulan ini.

Penghasilan dan rilis data yang dipantau di Eropa pada hari Selasa yakni Saudi Aramco dan hasil terbaru dari Infineon, Deutsche Post DHL Group dan Siemens Energy.

Bank sentral Rusia mengumumkan keputusan suku bunga terbaru pada hari Selasa.

Sumber: CNBC