Pengimpor Beras Raup Keuntungan Rp 5 Triliun dan Gula Rp 4,2 Triliun

Selasa, 4 Mei 2021 | 19:23 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Sampai saat ini Indonesia masih mengimpor bahan pangan, di antaranya beras dan gula. Berdasarkan perhitungan ekonom senior Drajad H Wibowo, para pengimpor besar bisa meraup keuntungan Rp 5 triliun dan gula Rp 4,2 triliun.

"Kuota impor pangan sama dengan fulus besar," kata Dradjad Wibowo di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras sampai Juni 2021, sehingga opsi impor beras tetap terbuka pada Juli sampai Desember 2021. Dengan asumsi impor beras tetap dilakukan, Dradjad Wibowo membuat perhitungan berdasarkan data Maret-Mei 2021 dan dibandingkan dengan hitungannya pada 2018.

BACA JUGA Pakar Beberkan Akar Masalah Pangan Nasional

Pada Maret 2021, harga free on board (FOB) beras impor Vietnam dan Thailand dengan tingkat pecah 5% sekitar US$ 498-525 metrik ton (MT), sedangkan untuk tingkat pecah 25% sekitar US$ 462-487/MT. Apabila diambil harga tengah dan tanpa diskon sekitar US$ 495/MT. Biaya freight dan asuransi sekitar US$ 35/MT.

Beras tidak terkena PPN, tetapi per 1 April 2011 impor beras terkena bea masuk Rp 450/kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp 14.600 per dolar AS, beras impor Vietnam mencapai Rp 7.738/kg (cost, insurance, and freight/CIF). Setelah ditambah bea masuk, biaya gudang, dan sebagainya, harga pokoknya sekitar Rp 8.500/kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada April 2021, harga beras kualitas medium di pasar berkisar Rp 13.350 sampai Rp 13.600/kg.

"Harga pokok di atas ternyata sekitar 62,5%-64% dari harga eceran beras kualitas medium. Selisih harganya sangat fantastis, sekitar Rp 5.000/kg," ujar Dradjad.

Pada 2018, Dradjad juga mengaku melakukan perhitungan yang sama. Harga CIF beras impor Vietnam sebesar Rp 7.519/kg dan harga pokok Rp 8.300/kg atau 61%-62% dari harga kosumen.

"Yang menarik, selisih harga dalam rupiah relatif sama, yaitu sekitar Rp 5.000/kg, dan malah untuk beras impor Vietnam, meski dibanding tahun 2018 harganya sekarang jauh lebih mahal, sementara kurs dolar juga lebih mahal, ternyata selisih harganya justru lebih menguntungkan, yaitu Rp 5.200/kg," bebernya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 Indonesia mengimpor 2,25 juta ton beras, sehingga para importir beras mendapat selisih harga kolektif sekitar Rp 11,27 triliun. Apabila, impor beras tahun ini sebanyak 1 juta ton jadi direalisasikan, para pengimpor meraup untung Rp 5 triliun.

BACA JUGA Presiden Jokowi: Pemerintah Tidak Senang Impor Beras

Gula

Keuntungan yang fantastis juga diraup pengimpor gula. Dradjad mengatakan pada tahun ini estimasi konsumsi gula nasional, yakni gula kristal putih (GKP) 2,8 juta ton, sedangkan produksi nasional hanya 2,1 juta ton. Lalu, konsumsi gula kristal atau gula industri (GKR) 3,1 juta ton setara dengan 3,3 juta ton gula mentah (raw sugar). Pasokan GKR 3,3 juta ton yang sepenuhnya diimpor dihitung berdasarkan kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi. Dengan demikian, estimasi konsumsi gula nasional mencapai 5,9 juta ton.

Harga CIF raw sugar dari Thailand US$ 220/MT. Dengan bea masuk 10%, asuransi, pengolahan, dan pergudangan sekitar US$ 200/MT, harga pokok GKR mencapai Rp 7.100/kg (kurs Rp 14.600 per dolar AS).

Berdasarkan data PIHPS Nasional pada April 2021, harga gula pasir lokal dengan kualitas premium berkisar Rp 13.350 sampai 15.550/kg.

BACA JUGA KPK Soroti Kuota Importasi Pangan

Jika GKR disusupkan sebagai GKP ke pasar, selisih harganya sekitar Rp 6.000 sampai Rp 8.000/kg. "Katakanlah penyusupannya 700.000 ton, maka terdapat selisih harga Rp 4,2 triliun sampai Rp 5,6 triliun. Itu sebabnya pabrik gula rafinasi enggan membangun kebun tebu yang paripurna dan selalu terjadi keributan kuota impor," kata Dradjad.

Saat ini terdapat 11 pabrik gula rafinasi, yakni PT Angels Products di Serang; PT Jawamanis Rafinasi di Cilegon; PT Sentra Usahatama Jaya di Cilegon; PT Permata Dunia Sukses Utama di Serang; PT Duta Sugar International di Serang; PT Berkah Manis Makmur di Serang; PT Dharmapala Usaha Sukses di Cilacap; PT Sugar Labinta di Tanjung Bintang Lampung Selatan; PT Makassar TENE di Makassar; PT Andalan Furnindo di Bekasi, Jawa Barat; dan PT Medan Sugar Industry di Deli Serdang.

Sumber: BeritaSatu.com