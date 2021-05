Astra Agro Perkuat Strategi Digitalisasi Tahun Ini

Selasa, 4 Mei 2021 | 19:27 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com — Emiten perkebunan kelapa sawit, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) terus mengembangkan program digitalisasi pada tahun 2021. Hal ini dilakukan agar operasional berjalan tetap baik dan efisien meskipun mobilitas terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Investor Relation Astra Agro Lestari, Fenny A Sofyan mengatakan, digitalisasi yang telah dikembangkan memungkinkan perseroan mendapatkan data operasional dari site untuk dikelola di kantor pusat, baik dalam konteks proses kerja dengan menggunakan aplikasi sehingga dapat menjalankan akitivitas sesuai standar operasional prosedur (SOP). "Selain itu, data dikumpulkan di operation centre of Astra Agro (OCA) untuk kemudian dikelola sehingga memudahkan management untuk mengambil keputusan secara lebih cepat berdasarkan analisis akumulasi data tersebut," kata dia kepada Investor Daily baru-baru ini.

Fenny menambahkan, perseroan benar-benar fokus menggunakan proses monitoring melalui digitalisasi proses kerja, dimana secara bertahap akan mendigitalisasi seluruh proses sejak panen, transportasi sampai pengelolahan di pabrik kelapa sawit (PKS). “Tahun ini, kami akan memasuki masalisasi di proses perawatan, karena membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan tanpa bisa mengontrol produktivitasnya dengan baik, maka kita tidak bisa mengendalikan cost,” ujar Fenny.

Dari sisi produktivitas, perseroan pada tahun lalu sudah meluncurkan tiga bibit unggul. Ketiga bibit ini merupakan hasil riset tim RnD perseroan selama 10 tahun dan sudah mulai bisa diaplikasikan di area replanting perseroan. “Produktivitas dari bibit-bibit ini yakni 30 ton per hektare (ha) per tahun dan menghasilkan minyak 9 ton per ha per tahun. Kami juga akan me-replanting tanaman-tanaman Setiap tahunnya 2,5% kebun kami atau sekitar 5.000-6.000 Ha secara bertahap sepanjang tahun,” ujar dia.

Sebagai informasi, perseroan pada tahun ini jakan mengembangkan partnership dengan penerimaan buah luar. Adapun komposisi inti dan plasma perseroan saat ini 59% dan 41% buah luar. Komposisi ini akan terus dioptimalkan ke depannya.

Astra Agro merasa optimistis pada 2021 mampu mempertahankan kinerja positif termasuk dalam aspek produksi. Meski pandemi belum berlalu, perseroan menjamin operasional di semua perkebunan perusahaan berjalan normal dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Sumber: BeritaSatu.com