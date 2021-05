Bursa Eropa Menukik Tajam Akibat Koreksi Sektor Teknologi

Rabu, 5 Mei 2021 | 06:13 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa menukik tajam pada perdagangan Selasa (4/5/2021). Sektor teknologi mengalami koreksi terdalam, sementara pelaku pasar terus memantau pemulihan ekonomi global dan laporan keuangan.

Indeks Stoxx600 Eropa turun 2,49%, FTSE Inggris turun 0,67%, CAC Prancis turun 0,89%, dan FTSE MIB Italia turun 1,81%. Sektor teknologi di Stoxx600 turun 3,8% karena kekhawatiran akan saham-saham teknologi yang overvalued.

Pelaku pasar masih memantau status Covid-19 di India, di mana laju penambahan kasus baru masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan lalu mengatakan sepertiga kasus baru Covid-19 di dunia berasal dari India.

Di AS, beberapa negara bagian melonggarkan pembatasan Covid-19. New York melonggarkan pembatasan kapasitas di New York City, New Jersey dan Connecticut.

Emiten perhiasan Denmark Pandora naik 6% setelah mencatat kenaikan penjualan di kuartal pertama tahun ini. Produsen pesawat Prancis Dassault Aviation juga naik 3,4% setelah Pemerintah Mesir memesan 30 pesawat jet tempur Rafale.

