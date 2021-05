Harga Minyak Mentah Menguat Ditopang Penerbangan AS-Eropa

Rabu, 5 Mei 2021 | 06:34 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Selasa (4/5/2021) seiring dengan pelonggaran lockdown di AS dan Uni Eropa, namun, kasus Covid-19 di India masih menjadi perhatian serius.

Harga minyak mentah Brent ditutup menguat 1,48% ke US$ 68,5 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 1,86% ke US$ 65,69 per barel.

Menurut Phil Flynn, analis dari Price Futures Group di Chicago, kenaikan harga minyak ditopang meningkatnya penerbangan antara AS dan Eropa. Selama ini, permintaan bahan bakar disel, termasuk untuk pesawat, tertekan selama pandemi.

Pelonggaran lockdown di New York, New Jersey dan Connecticut turut menyumbang kenaikan harga minyak. Rencana Eropa membuka perbatasan bagi pendatang yang sudah divaksinasi juga disambut baik oleh pasar.

Pelaku pasar minyak terus mengamati kenaikan permintaan minyak AS dan data stok minyak mentah dan BBM Amerika yang akan dirilis American Petroleum Institute dan US Energy Information Administration pada hari Rabu nanti.

Survei analis Reuters memperkirakan stok minyak mentah AS turun 2,2 juta AS sepanjang pekan lalu. Tingkat utilisasi kilang diperkirakan naik 0,5 persentase poin sepanjang pekan lalu dari 85,4% di bulan sebelumnya.

