Mayoritas Bursa Asia Libur, Perdagangan Relatif Datar

Rabu, 5 Mei 2021 | 09:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia relatif datar pada awal perdagangan Rabu (5/5/2021). Mayoritas pasar modal utama di Asia ditutup.

Hang Seng Hong Kong naik 0,29%, S&P/ASX 200 naik 0,66%. Pasar modal Tiongkok, Jepang, dan Korsel ditutup karena libur.

Sejumlah indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (4/5/2021) di tengah aksi jual saham-saham teknologi akibat sejumlah sentimen negatif, mulai dari inflasi hingga potensi kenaikan pajak.

Dow Jones Industrial Average naik 0,06% ke 34.133,03. S&P 500 terkoreksi 0,67% ke 4.164,66. Nasdaq turun 1,88% ke 13.633,5.

Beberapa sentimen negatif yang menekan pasar adalah kekhawatiran akan kenaikan inflasi, kemungkinan the Federal Reserve mengurangi stimulus moneter lebih awal, dan rencana kenaikan pajak dalam beberapa bulan ke depan.

Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Selasa (4/5/2021) seiring dengan pelonggaran lockdown di AS dan Uni Eropa, namun, kasus Covid-19 di India masih menjadi perhatian serius.

Harga minyak mentah Brent ditutup menguat 1,48% ke US$ 68,5 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 1,86% ke US$ 65,69 per barel.

Sumber: CNBC.com