Wall Street Menguat Ditopang Laporan Keuangan Emiten

Kamis, 6 Mei 2021 | 05:42 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (5/5/2021). Laporan keuangan yang positif dan optimisme pemulihan ekonomi mendorong Dow Jones Industrial Average ke level tertinggi.

Dow Jones naik 0,3% ke 34.230,34. S&P 500 naik 0,1% ke 4.167,59. Nasdaq turun 0,4% ke 13.582,42. Saham Amazon, Netflix, dan Facebook melemah sekitar 1%.

General Motors naik 4% setelah mengumumkan laporan keuangan. Begitu pula dengan Activision Blizzard yang naik 3%,

Chevron dan Dow Inc memimpin penguatan di Dow Jones, ConocoPhillips naik 5% setelah mendapatkan rekomendasi beli dari Bank of America.

Dari sisi data ekonomi, sektor swasta menambah 742.000 pekerjaan di bulan April, menurut data ADP. Angka ini di bawah ekspektasi survei ekonom Dow Jones.

Indeks jasa Amerika yang dilansir IHS Markit menunjukkan angka 64,7 di bulan April, lebih baik dari proyeksi 63,3 yang diambil dari survei Dow Jones. Indeks non manufaktur ISM ada di 62,7, sedikit di bawah ekspektasi, tetapi masih disambut baik karena indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi.

Harga minyak mentah AS WTI relatif stabil di US$ 65,63 per barel.

Sumber: CNBC.com