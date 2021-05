Harga Minyak Mentah Relatif Datar, Stok Minyak AS Menurun

Kamis, 6 Mei 2021 | 05:52 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terpantau melemah pada penutupan perdagangan Rabu (5/5/2021). Stok minyak mentah AS menurun lebih tajam dari perkiraan.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 5 sen ke US$ 68,83 per barel. WTI AS turun 0,09% ke US$ 65,63 per barel.

Stok minyak mentah AS turun 8 juta barel sepanjang pekan lalu ke 485,1 juta barel. Penurunan ini lebih tajam dibanding perkiraan penurunan 2,3 juta barel menurut Energy Information Administration. Ekspor naik ke 4,1 juta barel per hari, tertinggi sejak Maret 2020. Produksi kilang minyak juga ke level tertinggi sejak Maret 2020.

Pembatasan pandemi di AS dan sebagian Eropa dilonggarkan, tetapi kasus baru Covid-19 masih meningkat di India dan Jepang.

Kenaikan harga minyak mentah ke level tertinggi dalam dua bulan terakhir berkat program vaksinasi Covid-19. Di AS lebih dari 40% wargnya telah mendapatkan setidaknya sekali dosis vaksinasi, semenara di Inggris, angkanya sudah lebih dari 50%.

Sumber: CNBC.com