Waspada! IHSG Bulan Mei Konsolidasi dengan Kecenderungan Downtrend

Kamis, 6 Mei 2021 | 16:41 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Mei secara teknikal bergerak konsolidasi dengan kecenderungan melemah (downtrend). Adapun support level berada di 5.883 dan resistance level berada di 6.115.

Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina mengatakan, pergerakan IHSG pada bulan Mei ini akan dipengaruhi data ekonomi baik dari domestik maupun global. Selain itu harga komoditas dan perkembangan kasus Covid-19 di dunia dan Tanha Air. Pergerakan IHSG juga akan dipengaruhi laporan keuangan emiten kuartal I 2021. Menurut data Mirae, dari sekitar 130 perusahaan yang mengumumkan kinerja pada kuartal I 2021, lebih setengahnya membukukan kenaikan pendapatan. Namun, jumlahnya masih relatif kecil dari sekitar 720 perusahaan yang listing di bursa. “Sampai saat ini baru sekitar 20% yang mengumumkan kinerja kuartal I,” ujar Martha dalam webinar bulanan Mirae Asset Sekuritas, Rabu (6/5/2021).

Sentimen laporan keuangan kuartal I 2021 membuat investor cenderung wait and see sambil menunggu dampak ekonomi terhadap kinerja perusahaan. Sebagaimana diketahui, kinerja kuartal I 2021 menjadi guidance investor untuk memantau kinerja selama tahun 2021.

Kemudian, dari sisi volume transaksi perdagangan IHSG diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan libur Lebaran.

Pada bulan Mei ini, investor direkomendasikan mencermati sektor konsumen primer dengan subsektor pakan ternak atau poultry. Adapun saham yang dapat dicermati adalah PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN).

Kedua emiten tersebut dipilih karena dari sisi pertumbuhan laba di kuartal I 2021 mengalami kinerja positif. Katalis positif lainnya berasal dari harga broiler yang saat ini di level Rp 22.000 per kg. Kalau dilihat secara kuartalan naik 12% dan secara year on year (yoy) naik 3,2%. Sementara harga anka ayam (day old chick/DOC) di level Rp 7.000 per ekor atau secara kuartalan naik 14% dan yoy naik 70,2%.

Mirae melihat saham properti cukup menarik karena program relaksasi pemerintah seperti DP 0% dan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang dapat meningkatkan penjualan properti. Adapun saham yang dapat dipilih adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Sementara untuk sektor barang baku dipilih karena sehubungan dengan kenaikan harga komoditas, terutama nikel yang secara bulanan naik 10,4% dan tahun berjalan (year to date/YTD) sudah naik 8%. Sedangkan untuk harga komoditas timah naik 17% secara bulanan dan YTD naik 45,2%. Adapun saham yang dapat dilirik adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Timah Tbk (TINS). “Selain sektor-sektor tersebut, investor juga bisa memperhatikan saham AKRA, BBTN, SRTG dan MPMX,” ujar dia.

Sumber: BeritaSatu.com