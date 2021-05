Penanganan Pemulihan Ekonomi Dinilai Sudah On The Track

Kamis, 6 Mei 2021 | 17:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 terkontraksi minus 0,74% year on year (yoy). Kondisi ini membaik dibandingkan saat awal pandemi Covid-19 tahun lalu dimana kuartal II 2020 sempat terkontraksi minus 5%.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, upaya penanganan pemulihan ekonomi oleh pemerintah sudah berada di jalur tepat (on the track). “Saya kira kalau kita melihat historis setidaknya perbandingan di tahun lalu kita harus akui bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik. Saya katakan bahwa jika ukuran on the track-nya itu proses pemulihan ekonomi progresnya sesuai yang diharapkan pemerintah dan sebagai masyarakat,” katanya, Kamis (6/5/2021).

Yusuf menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya bantuan pemerintah yang disalurkan langsung ke masyarakat sejak tahun lalu hingga hari ini. Selain itu membaiknya penanganan Covid-19. “Saya kira kita tidak boleh lepaskan fakta bantuan pemerintah yang disalurkan mulai tahun lalu sampai tahun ini. Tetapi faktor lain yang tidak boleh kita luput ialah penanganan pandemi. Kalo kita lihat trennya sekarang kan mengalami penurunan kasus, saya kira ini tentu tren yang cukup positif,” jelas dia.

Yusuf optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menuju ke angka positif di kuartal berikutnya tahun ini. Momen Ramadan dan Lebaran menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021.

Apabila dikomparasikan dengan kondisi tahun lalu, pada tahun ini sudah jauh lebih baik. Pertama masalah aktivitas masyarakat yang lebih bergeliat sehingga mendorong perekonomian. Kemudian beragam bantuan pemerintah lebih proporsional. Apalagi dibandingkan tahun lalu ketika itu pemerintah masih meraba-raba bantuan apa yang harus diberikan.

Meski demikian, Yusuf memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 belum bisa menyentuh angka 7% sesuai dengan proyeksi pemerintah. “Namun diskusi berikutnya apakah pertumbuhan ekonomi positif ini akan mencapai proyeksi yang disampaikan pemerintah di angka 7%, kami melihatnya memang belum akan sampai ke sana. Artinya pertumbuhan ekonomi meskipun positif dia masih akan berada di level pertumbuhan di kisaran 4% di kuartal II nanti,” kata Yusuf.

Sumber: BeritaSatu.com