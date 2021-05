Covid-19 Masih Tidak Terkendali, Harga Minyak Dunia Melemah

Jumat, 7 Mei 2021 | 06:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Kamis (6/5/2021). Meningkatnya kasus Covid-19 di India dan belahan dunia lain menjadi sentimen negatif.

Harga minyak mentah Brent turun 0,6% ke US$ 68,54 per barel. West Texas Intermediate turun 1,4% ke US$ 64,71 per barel.

India kembali mencatat rekor kasus baru dan kematian akbat Covid-19, di mana virus sudah mulai menyebar dari kota-kota ke desa-desa.

Menurut data Kementerian Kesehatan India hingga Kamis, jumlah kasus baru Covid-19 di India mencapai 412.262 kasus, sehingga total kasus menjadi 21,1 juta kasus Covid-19 sejak pandemi merebak tahun lalu. India juga mencatat 3.980 kasus kematian akibat Covid-19 pada Kamis, sehingga total korban jiwa Covid-19 di India mencapai 230.168 orang.

Pelonggaran lockdown di Eropa dan menurunnya stok minyak mentah AS memberi dorongan terhadap harga. Stok minyak mentah AS turun 8 juta barel ke 485,1 juta barel sepanjang pekan lalu. Penurunan lebih banyak dari estimasi Reuters di 2,3 juta barel.

Sumber: CNBC.com