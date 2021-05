Indorama Synthetics Suntik Anak Usaha Rp 240 Miliar

Jumat, 7 Mei 2021 | 07:39 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - T Indorama Synthetics Tbk (INDR) belum lama ini memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada entitas anak usaha, yakni PT Cikondang Kancana Prima (CKP) maksimal Rp 240 miliar. Modal tersebut akan digunakan untuk pertambangan pascaakuisisi.

Presiden Direktur Indorama Synthetics Swaroop Baldwa menjelaskan, dengan diberikan fasilitas ini diharapkan CKP dapat memulai pertambangan bijih logam dan mineral sehingga dengan berkembangnya usaha CKP akan memberikan kontribusi positif bagi perseroan secara konsolidasi.

“Fasilitas pinjaman ini nantinya dapat digunakan CKP untuk pembiayaan biaya pra-operasi, overhead, pengembangan tambang dan fasilitas pengolahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/5/2021).

Adapun aksi ini telah diselesaikan oleh perseroan dan CKP pada 3 Mei 2021 lalu. Perseroan sendiri diketahui memiliki sebanyak 80% saham dari PT Cikondang Kancana Prima sehingga fasilitas pinjaman ini termasuk dari transaksi afiliasi.

Di sisi lain, Indorama Holding BV (IHBV), produsen tekstil milik taipan asal India, Sri Prakash Lohia, pada Februari 2021 kembali menambah kepemilikan sahamnya di PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) sebanyak 32,66 juta unit saham.

Dalam transaksi tersebut, IHBV membeli saham Indorama Synthetics pada harga Rp 3.090 per unit. Dengan demikian, IHBV kini menguasai 56,6% saham Indorama Synthetics.

Sementara itu, sepanjang tahun 2020, Indorama Synthetics mengalami penurunan laba bersih hingga 74.79% menjadi US$ 8,56 juta dari sebelumnya US$ 33,95 juta. Melemahnya penjualan ekspor dan lokal disinyalir jadi sebab utama anjloknya laba.

Secara rinci pada tahun 2020, segmen ekspor hanya mampu berkontribusi sebanyak US$ 362,03 juta, turun 29.91% dari US$ 516.51 juta. Penjualan lokal juga menurun menjadi US$ 229,28, atau turun 9.79% menjadi US$ 254,16 juta.

Setelah dikurangi potongan penjualan dan retur, total penjualan yang diperoleh Indorama Synthetics sebanyak US$ 589,04 juta, jumlah tersebut turun 23.28% dari periode yang sama pada tahun 2019 lalu yakni US$ 767,74 juta.

Menurunya pendapatan ini berimbas pada beban pokok pendapatan yang terkoreksi sebanyak 22.97% atau setara dengan US$ 557,20 juta dari sebelumnya US$ 723,40 juta. Hal yang sama juga terjadi pada beban penjualan berjumlah US$ 5,80 juta dari US$ 7,65 juta.

Lebih lanjut, beban umum dan administrasi naik 9.38% menjadi US$ 15,63 juta dari US$ 14,29 juta, kemudian biaya keuangan yang dicatatkan perseroan sebanyak US$ 7,43 juta, turun 22.85%. Meski demikian, tahun 2020 lalu, perseroan berhasil membalikan rugi menjadi untung dari segmen selisih kurs mata uang asing yang berjumlah US$ 2,12 juta dari rugi US$ 2,29 juta.

Adapun penghasilan investasi dan keuntungan lain-lain tercatat masing-masing menyumbang US$ 755,46 ribu dan US$ 997,83 ribu. Alhasil laba sebelum pajak yang diperoleh perseroan berjumlah US$ 6,82 juta. Dengan demikian, setelah dikurangi pajak penghasilan bersih Indorama Synthetics memperoleh laba tahun berjalan yakni US$ 6,23 juta, terpangkas 83.65%.

