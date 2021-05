Bursa Asia Bervariasi, Pasar Nantikan Data Tenaga Kerja AS

Jumat, 7 Mei 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Jumat (7/5/2021). Investor menunggu laporan data tenaga kerja AS yang akan diumumkan malam ini.

Nikkei 225 naik 0,08%, S&P/ASX 200 naik 0,17%, dan Kospi naik 0,3%.

Pergerakan bursa Asia hari ini mengikuti pergerakan Wall Street. Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Kamis (6/5/2021). Dow Jones Industrial Average menguat 0,93% ke rekor tertinggi di 34.548,5. S7P 500 naik 0,82% ke 4.201,6. Nasdaq naik 0,37% ke 13.632,8.

Investor menantikan data tenaga kerja yang akan diumumkan hari Jumat ini. Data ini menjadi indikasi arah kebijakan moneter the Federal Reserve dan progres pemulihan ekonomi. Survei ekonom Dow Jones memperkirakan penambahan 1 juta tenaga kerja bulan April dan tingkat pengangguran turun ke 5,8% dari 6%.

Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Kamis (6/5/2021). Meningkatnya kasus Covid-19 di India dan belahan dunia lain menjadi sentimen negatif.

Harga minyak mentah Brent turun 0,6% ke US$ 68,54 per barel. West Texas Intermediate turun 1,4% ke US$ 64,71 per barel.

