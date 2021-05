AXA Financial Indonesia Catat Laba Bersih Rp 71,8 M

Kamis, 6 Mei 2021 | 23:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Public expose AXA Financial Indonesia, Kamis 6 Mei 2021. (Foto: Ist)

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, AXA Financial Indonesia mencatat total pendapatan premi sebesar Rp 1,31 triliun, atau turun tipis 4,8% dari sebelumnya Rp1,37 triliun pada periode yang sama tahun 2019.

AXA Financial Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah pajak perusahaan sebesar Rp 71,8 miliar, termasuk hasil dari pendapatan investasi dan cadangan teknis yang kuat. Pada tahun 2019, AXA masih mengalami rugi Rp 3,7 miliar. Kinerja positif tersebut terutama didukung oleh keberhasilan perusahaan dalam mengelola biaya operasional yang lebih efisien dan optimal sejalan dengan adaptasi perusahaan dalam situasi pandemi Covid-19.

Total aset meningkat sebesar 3% dan mempertahankan posisi risk based capital (RBC) sebesar 282% pada bisnis asuransi jiwa konvensional dan 10.704% untuk unit usaha syariah, di atas ketentuan rasio solvabilitas minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.

“AXA Financial Indonesia tetap membukukan hasil kinerja yang kuat di tahun 2020 meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kinerja keuangan diperkuat dengan implementasi strategi perusahaan yang fokus pada transformasi untuk memperkuat proposisi, dukungan dan layanan bagi nasabah, tenaga pemasar, dan mitra bisnis kami. Salah satunya dengan meningkatkan layanan nasabah melalui peningkatan digitalisasi sistem operasional,” ujar Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, dalam keterangan persnya, Kamis (6/5/2021).

Untuk unit bisnis Syariah, perusahaan mampu mempertahankan kestabilan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12 miliar. Untuk memperkuat bisnis syariah, pada tahun 2020 AXA Financial Indonesia mengoptimalkan produk asuransi Syariah dengan fitur Wakaf yang sudah dicanangkan sejak 2019 dan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kalisa IPB sebagai mitra penggerak dan penyalur wakaf.

Di tahun 2020, AXA Financial Indonesia telah membayarkan total klaim sebesar Rp 327,9 miliar termasuk Rp 14,8 miliar terkait Covid-19 sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan proteksi kepada nasabah terlebih di tengah situasi pandemi.

“Posisi keuangan AXA Financial Indonesia yang solid di tahun 2020 yang penuh tantangan menunjukkan ketangguhan perusahaan dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan perusahaan di masa depan,” ujar Bukit Rahardjo, Chief Financial Officer AXA Financial Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, AXA Financial Indonesia tetap mengoptimalkan kelanjutan implementasi transformasi bisnis, salah satunya dalam meningkatkan profesionalitas tenaga pemasar. “Meskipun di masa yang penuh tantangan ini, kami tetap berupaya untuk meningkatkan kapabilitas dan penggunaan digital sales tools agar dapat membantu produktivitas dan mengembangkan bisnis tenaga pemasar. Seluruh aktivitas keagenan kami lakukan secara digital, seperti pelatihan agen, rekrutmen agen baru, serta sosialisasi produk dan layanan perusahaan,” jelas Cicilia Nina, Direktur AXA Financial Indonesia.

Sebagai bukti komitmen perusahaan untuk hadir sebagai mitra bagi nasabah, AXA Financial Indonesia juga melakukan berbagai inisiatif bagi nasabah, seperti memberikan manfaat lebih pada produk asuransi, serta memberikan kemudahan layanan bagi nasabah terinfeksi Covid-19. Selain itu, AXA Financial Indonesia berkolaborasi dengan berbagai mitra layanan kesehatan digital untuk menyediakan layanan telekonsultasi dengan dokter umum dan psikolog bagi nasabah.

AXA Financial Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis seperti Good Doctor, Shell, NFRDS, Inkopdit, Gigacover, Qoala, We+ dan CekAja untuk memperluas akses bagi masyarakat dalam mendapatkan solusi perlindungan.

Selama masa pandemi Covid-19, perusahaan tetap aktif untuk melakukan pengenalan dan literasi keuangan dan asuransi sebagai tanggung jawab perusahaan dalam meningkatkan pemahaman asuransi yang dapat mendongkrak penetrasi asuransi di Indonesia. Pada tahun 2020 lebih dari 60 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan keikutsertaan lebih dari 6,000 peserta sosialisasi yang telah menerima edukasi baik mengenai asuransi konvensional maupun syariah.

“Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaannya kepada AXA Financial Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat posisi perusahaan dalam memberikan solusi perlindungan dan sebagai mitra pilihan seluruh karyawan, tenaga pemasar, mitra bisnis, dan nasabah.” tutup Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com