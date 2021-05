52 Pembangkit PLN Ditargetkan Implementasikan Cofiring 10,6 GW di 2025

Jumat, 7 Mei 2021 | 13:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT PLN (Persero) menargetkan implementasi cofiring pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting milik perseroan mencapai 10,6 gigawatt hours (GWh) pada 2025 yang tersebar di 52 pembangkit. Langkah ini sebagai bentuk kontribusi PLN untuk pemenuhan bauran 23% energi baru terbarukan (EBT) 4 tahun mendatang.

"Program cofiring akan dilaksanakan pada daerah yang telah surplus energi," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, saat media briefing secara virtual, Jumat (7/5/2021).

Cofiring PLTU yang dilaksanakan PLN adalah upaya alternatif mengurangi pemakaian batu bara dengan mengganti dengan bahan bakar biomassa dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan. Cofiring biomassa dilaksanakan melalui substitusi sebagian bahan bakar batu bara (1%-5%) dengan biomasa hutan tanaman energi dan sampah. "Program cofiring minim penambahan investasi dan dapat dilakukan lebih cepat," kata Zulkifli.

Dia mengatakan, total kebutuhan biomassa untuk program cofiring PLTU milik PLN diperkirakan mencapai 9 juta ton per tahun. "Perinciannya biomassa THE 8 juta ton per tahun dan biomassa sampah 1 juta ton per tahun," kata Zulkifli.

Hingga saat ini sebanyak 11 pembangkit PLN telah mengimplementasikan cofiring dari target 52 PLTU. Pembangkit yang telah menerapkan cofiring adalah PLTU Paiton, Suralaya, Kelapang Sanggau, Pacitan, dan Rembang. Selain itu, Jaranjang, Anggrek, Labuan, Lontar, dan Suralaya Unit 5-7.

Dia mengatakan, program cofiring merupakan bagian dari ekosistem listrik kerakyatan karena menggerakkan masyarakat untuk menyiapkan feedstock biomassa dan pellet sampah. Menurutnya, program cofiring PLN berbasis landbase melalui pemanfaatan hutan tanaman industri. Lahan kering yang termanfaatkan sehingga tidak merusak vegetasi dan ekonsistem eksisiting. Program ini akan menyerap tenaga kerja dan UMKM untuk berpartisipasi dalam tanaman industri. “Diperlukan dukungan pemerintah untuk keberlanjutan pasokan biomassa, baik aspek ketersediaan maupun keekonomian,” katanya.

Di sisi lain dalam rangka mempercepat bauran EBT, PLN gencar melakukan program konversi energi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan target 2.000 megawatt (MW). Adapun saat ini PLTD milik PLN mencapai 5.200 unit mesin tersebar di 2.130 lokasi.

Pada tahap I, PLN akan mengkonversi PLTD sebesar 225 (MW) pada 2021 yang tersebar di 200 lokasi. "Saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pengadaan, kami berharap beroperasi (commercial operation date/COD) pada 2023-2024," kata Zulkifli.

Sementara tahap II konversi sebanyak 500 MW. Saat ini dalam tahap identifikasi lokasi dan kajian hydbrid. PLN berharap konstruksi dilakukan 2022 dan beroperasi pada 2024-2025. Sementara tahap III konnversi PLTD ditargetkan sebanyak 1.300 MW, dan diharapkan beroperasi pada 2025-2026.

Sumber: BeritaSatu.com