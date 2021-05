Lucy in The Sky Siap Lanjutkan Rencana Ekspansi

Jumat, 7 Mei 2021 | 14:31 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Restoran Lucy In the Sky, SCBD (Foto: Travel Blog via Qraved)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk pemilik dan pengelola Lucy in The Sky resmi melantai di bursa saham pada Rabu (5/5/2021).

Perseroan telah melepas 337.500.000 lembar saham atau 32,61 persen kepemilikan setelah Initial Publc Offering (IPO) dengan target raihan dana sebesar Rp37,75 miliar.

Setelah melakukan penawaran umum perdana, saham emiten berkode LUCY melesat 10 poin setelah dibuka di level 100 dan kini berada di level 110 dengan volume saham 8,40 ribu.

Salah satu co-founder Lucy in The Sky dan juga co-founder Potato Head, Piri Sudjarwo turut bangga atas pencapaian Lucy in The Sky dapat melantai di bursa saham.

"Lucy in The Sky saya dirikan bersama dengan rekan-rekan lainnya sekitar enam tahun lalu. Saat itu, kami melihat potensi yang sangat besar di area SCBD Jakarta untuk dapat meramaikan industri food and beverage dengan konsep yang berbeda. Maka dari itu kami hadirkan Lucy in The Sky sebagai pionir restoran dengan konsep outdoor di Indonesia,” kata Piri dalam keterangan resminya, Jumat (7/5/2021).

Piri menambahkan, setelah resmi melantai di bursa saham Indonesia, dirinya yakin dengan rencana pengembangan Lucy in The Sky.

"Lucy in The Sky menjadi perusahaan tercatat ke-16 yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Tentunya hal tersebut menjadi tonggak baru bagi perseroan untuk melanjutkan rencana bisnisnya ke depan dan melebarkan sayapnya dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. sebagai pemilik sekaligus pengelola Lucy in The Sky berencana menggunakan dana yang diraih perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja, pembayaran sewa gerai, proses rekrutmen, pelatihan dan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, biaya pemasaran, dan renovasi gerai Lucy in The Sky di SCBD.

Adapun detail ekspansi yang akan dilakukan perseroan yaitu akan membuka tujuh gerai dengan menawarkan konsep tempat yang berbeda yaitu, Lucy in The Sky-Rooftop Garden, Lucy by The Beach, dan Park by Lucy in The Sky. Semuanya menawarkan konsep dengan suasana tropical bohemian serta tempat duduk outdoor dan semi outdoor.

Sumber: BeritaSatu.com