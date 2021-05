Ini Sepak Terjang Budi Waseso Selama 3 Tahun Pegang Bulog

Jumat, 7 Mei 2021 | 19:51 WIB

Oleh : Primus Dorimulu / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Selama tiga tahun sejak menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada 27 April 2018, Budi Waseso telah memberikan beberapa perubahan, mulai dari digitalisasi hingga modernisasi gudang.

Pada tahun 2020, digitalisasi Bulog sudah dimulai dengan membuat marketplace e-commerce dengan nama iPanganandotcom (ipanganan.com). Situs iPanganandotcom adalah toko online bahan pokok yang merupakan kolaborasi antara Perum Bulog, StoreSend Indonesia, Shopee dan JNE.

Selain itu, Bulog juga berhasil menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) untuk jutaan penerima yang disalurkan langsung. Hal ini juga tercapai berkat digitalisasi sistem.

"Pada 2020 kita sudah mulai realisasi sistem belanja online, berjalan dengan baik. Untuk penyaluran bansos rastra juga. Kita lakukan di Jabodetabek Maret lalu untuk 1,4 juta KPM (keluarga penerima manfaat), dalam 2 minggu kita selesaikan. Kita dapat nama dari Kementerian Sosial, by name by address (sesuai nama dan alamat masing-masing). Kita sampaikan langsung ke yang bersangkutan," kata pria yang akrab disapa Buwas itu dalam wawancara untuk program "Sixty Minutes with Dirut Perum Bulog" yang akan ditayangkan di Beritasatu News Channel, Senin (10/5/2021) pukul 15.30-16.30 WIB.

"Demikian juga dengan penugasan bantuan rastra untuk seluruh Indonesia, 10 juta penerima. Kita lakukan sistem by name by address hingga Wamena, Papua," tambahnya.

Buwas mengatakan saat ini Bulog memproduksi hingga 100 macam beras dengan merek-merek berbeda sesuai dan dengan varietas asli Indonesia. "Kita bina petani, kita ambil, kita jual dengan harga yang tinggi," kata mantan Kepala Bareskrim Polri tersebut.

Buwas menjamin bulog menyajikan beras dengan kualitas yang terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. "Jika ada beras yang turun mutu kita sisihkan. Beras setiap empat bulan ada penurunan kualitas, tetapi sistem Bulog bisa menjamin beras bisa disimpan satu tahun lebih dan tidak ada perubahan kualitas."

Bulog saat ini juga sedang membangun gudang penyimpanan beras yang modern atau silo di sentra-sentra produksi beras. Tujuannya untuk menjaga kualitas dan mengurangi biaya penyimpanan. Bulog sudah mulai membangun fasilitas gudang modern tersebut di sentra-sentra produksi seperti di Karawang di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Palembang, dan Nusa Tenggara Barat. Gudang-gudang ini akan dilengkapi silo, mesin penggilingan, dan dryer (pengering).

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu juga mengaku di era kepemimpinannya, Bulog tidak pernah mengimpor beras.

"Bulog masih simpan beras eks impor 400.000 ton dari 3 tahun lalu (sebelum Buwas menjabat). Kualitasnya sudah menurun tetapi masalahnya ada di taste. Pelajaran yang saya ambil, beras harus diimpor sesuai kebutuhan dan taste orang Indonesia," kata dia.

