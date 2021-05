Pekan Ini, Harga Minyak Naik 2% Meski Covid-19 di India Melonjak

Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat (7/5/2021). Begitu halnya sepanjang pekan ini menguat di tengah optimisme pemulihan ekonomi global, meskipun krisis Covid-19 di India membatasi harga.

Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,28% pada US$ 68,28 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 0,29% menjadi US$ 64,90 per barel.

Baik Brent dan WTI mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut karena pelonggaran pembatasan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, pemulihan operasi pabrik dan vaksinasi Covid-19. Hal ini memicu meningkatnya permintaan bahan bakar minyak (BBM).

Di Tiongkok, data menunjukkan secara tak terduga pertumbuhan ekspor meningkat pada April. Sementara survei swasta menunjukkan ekspansi kuat aktivitas sektor jasa.

Namun, impor minyak mentah oleh pembeli terbesar dunia Tiongkok turun 0,2% pada April dari tahun sebelumnya menjadi 40,36 juta ton, atau 9,82 juta barel per hari (bph), terendah sejak Desember.

Di Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, klaim pengangguran telah turun, menandakan pemulihan pasar tenaga kerja telah memasuki fase baru seiring pemulihan ekonomi.

Namun, pemulihan permintaan minyak tidak merata karena melonjaknya kasus Covid-19 di India mengurangi konsumsi bahan bakar di negara importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia.

"Brent hampir menembus US$ 70 per barel minggu ini tetapi gagal pada rintangan terakhir karena ketidakpastian permintaan menyeret harga," kata analis minyak PVM, Stephen Brennock.

Melonjaknya kasus Covid-19 di negara seperti India, Jepang dan Thailand menghambat pemulihan permintaan bensin, kata konsultan energi FGE dalam catatan kliennya, meskipun kehilangan permintaan diimbangi meningkatnya konsumsi dari Tiongkok.

"Permintaan bensin di AS dan sebagian Eropa relatif baik," kata FGE.

Sumber: CNBC