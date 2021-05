Harga Emas Catat Minggu Terbaik dalam 6 Bulan

Sabtu, 8 Mei 2021 | 08:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melanjutkan reli naik lebih 1% mencapai minggu terbaiknya sejak November tahun 2020 setelah penurunan lapangan pekerjaan AS pada April sehingga mempercepat penurunan dolar dan imbal hasil Treasury AS. Penggajian nonpertanian AS naik hanya 266.000 pekerjaan bulan lalu, jauh dari ekspektasi. Pengusaha kemungkinan kecewa kekurangan tenaga kerja saat ekonomi dibuka kembali.

Harga emas di pasar spot melonjak 1,2% menjadi US$ 1,837.54 per ons pada setelah melonjak 1,5% ke level tertinggi sejak 11 Februari, pada US$ 1.842.91. Harga emas juga berada di minggu terbaiknya sejak awal November 2020. Sementara emas berjangka AS naik 1,3% menjadi US$ 1,838.80.

"Dengan kehilangan total pada angka (pekerjaan), imbal hasil akan terkompresi untuk saat ini dan indeks dolar juga menembus di bawah level support, memungkinkan emas untuk melonjak" kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Namun kata Streible, reli emas mungkin berumur pendek karena data pekerjaan bulan depan bisa meledak, menyebabkan imbal hasil mulai meningkat.

Indeks dolar memperpanjang penurunan pascadata pekerjaan, sementara patokan imbal hasil Treasury AS juga turun. Hal ini diterjemahkan menguntungkan memiliki emas.

"Momentum jangka pendek emas dapat bergerak menuju level US$ 1.857, yang dapat diikuti pergerakan menuju level resistance US$ 1.925," kata analis pasar OANDA Edward Moya, dalam sebuah catatan.

Tetapi memudarnya permintaan fisik di India tetap menjadi hambatan.

Adapun paladium turun 2,2% menjadi US$ 2.882,69, setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di US$ 3.017,18 awal pekan ini. Sementara perak naik 0,5% menjadi US$ 27,43 per ons, dan menguat sekitar 6% minggu ini. Platinum naik 0,1% menjadi US$ 1,253.75.

Sumber: CNBC