Baramulti Suksessarana Anggarkan Capex US$ 28 Juta

Sabtu, 8 Mei 2021 | 08:53 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 397 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rencana bisnis perseroan.

Direktur Utama Baramulti Suksessarana, Widada mengatakan, belanja modal tersebut rencananya digunakan untuk menaikkan produksi perseroan hampir 40% pada tahun ini. Adapun sumber dana belanja modal tersebut berasal dari internal dan sebagian perbankan. “Belanja modal pada tahun ini anggarannya cukup banyak karena kita memang berencana untuk menaikan produksi. Untuk mendukung rencana ini, kami menyiapkan capex sebesar US$ 28 juta,” ujar Widada dalam paparan publik melalui Zoom, Jumat (7/5/2021).

Sehubungan dengan rencana tersebut, perseroan pada tahun ini menargetkan produksi batu bara mencapai 14-15 juta ton. Adapun hingga kuartal I 2021 realisasi produksi batu bara mencapai di 2,8 juta, mengalami kenaikan 5% dibandingkan dengan tahun 2020 yakni 2,6 juta.

Untuk diketahui, produksi batu bara perseroan telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sekitar 7 juta sampai ke 11,8 juta pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 10,58 juta dibandingkan dengan tahun 2019. Perolehan ini dikontribusi dari produksi batu bara perseroan yang tercatat 1,96 juta dan anak usaha yakni PT Antang Gunung Meratus (AGM) 8,61 juta. “Adapun average selling price (ASP) kita hingga kuartal I 2021 mencapai US$ 30,71, hal ini dikarenakan harga batu bara yang mengalami pertumbuhan cepat pada awal 2021,” ujar dia.

Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) perseroan pada kuartal I 2021 mencapai 36,71%. Perseroan konsisten menjaga realisasi DMO di sekitar 35%-36%.

Di sisi lain, Baramulti Suksessarana akan membagikan dividen final tunai tahun buku 2020 sebesar US$ 40 juta atau setara Rp 567,16 miliar yang dibagikan untuk 2,61 miliar lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Aksi korporasi tersebut diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada Jumat (7/5). Adapun dividen tunai tersebut akan dibagikan dalam mata uang dollar atau rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu US$ 1 = Rp 14.572. “Maka demikian dividen per lembar sahamnya adalah sebesar US$ 0,0152875979 atau setara dengan Rp 222,770877 per lembar saham,” ujar dia.

Dividen final tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 24 Mei 2021. Dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah rapat.

Sumber: BeritaSatu.com