Harga Minyak Naik ke Posisi Tertinggi 8 Minggu karena Harapan Permintaan

Kamis, 13 Mei 2021 | 09:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih 1% pada Rabu atau Kamis pagi WIB (13/5/2021) mencapai posisi tertinggi dalam hampir 8 minggu di tengah tanda-tanda pemulihan ekonomi dan permintaan energi.

Minyak mentah berjangka Brent naik 74 sen, atau 1,1% menjadi US$ 69,29 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 75 sen, atau 1,2% menjadi US$ 66,03. Capaian ini menempatkan kedua patokan minyak capai penutupan tertinggi sejak 11 Maret.

Sementara ekspor minyak mentah AS minggu lalu turun menjadi sekitar 1,8 juta barel per hari (bph), terendah sejak Oktober 2018. Adapun persediaan minyak mentah turun 0,4 juta barel dibandingkan perkiraan 2,8 juta barel, menurut data mingguan pemerintah. "(penurunan) ekspor adalah elemen bullish yang menjaga perdagangan tetap terjaga," analis pasar energi CHS Hedging, Tony Headrick.

Salah satu faktor yang membebani harga minyak adalah laporan persediaan AS yang menunjukkan total produk minyak yang dipasok turun 2,2 juta barel per hari menjadi 17,5 juta barel per hari. Itu adalah penurunan mingguan terbesar dan permintaan mingguan terendah sejak Januari.

Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanannya mengatakan bahwa permintaan minyak sudah melebihi pasokan dan kekurangan diperkirakan akan melebar, bahkan jika Iran meningkatkan ekspor.

Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Selasa berpegang pada perkiraan pemulihan yang kuat permintaan minyak dunia pada 2021. Pertumbuhan di Tiongkok dan Amerika Serikat lebih besar mengkompensasi dampak krisis virus corona di India.

Minyak juga mendapat dukungan dari data ekonomi yang positif. Ekonomi Inggris yang dilanda pandemi tumbuh lebih kuat dari yang diharapkan pada bulan Maret. Sementara harga konsumen AS meningkat paling tinggi dalam hampir 12 tahun pada bulan April karena permintaan yang meningkat di tengah ekonomi yang dibuka kembali.

Adapun jumlah kematian akibat virus corona di India mencapai 250.000 dalam 24 jam paling mematikan sejak pandemi dimulai.

Di Amerika Serikat, kekurangan bahan bakar semakin parah karena penutupan Saluran Pipa Kolonial, jaringan pipa bahan bakar terbesar di negara itu, memasuki hari keenam. Adapun pompa bensin dari Florida ke Virginia kehabisan pasokan di beberapa kota.

