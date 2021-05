Konsumsi Media Lewat Mobile di AS Naik 460% dalam 10 Tahun Terakhir

Jumat, 14 Mei 2021 | 12:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Konsumsi media di AS semakin meningkat didorong oleh generasi muda seperti milenial dan Gen Z dengan gawai mobile mereka. Demikian disampaikan Aran Ali, penulis Visual Capitalist, baru-baru ini.

Menurut data Recode yang meneliti berapa menit yang dihabiskan orang dewasa di AS dalam mengonsumsi konten media melalui mobile, desktop (komputer), radio, televisi, dan majalah, terlihat bahwa tren mengonsumsi media naik terus sejak 2011 hingga 2021.

Pada 2021, konsumsi media secara keseluruhan di semua medium di kalangan orang dewasa di AS mencapai 666 menit (11,1 jam) per hari, naik 20,2% dari tahun 2011.

Mobile menjadi medium paling banyak digunakan dengan waktu guna per hari mencapai 4 jam 12 menit per hari, naik 460% dibanding 10 tahun lalu. Komputer atau desktop memiliki waktu guna 50 menit per hari, naik 24% dari 2011. Konsumsi media lewat TV justru berkurang 24% menjadi 4 jam 13 menit dibanding 10 tahun lalu. Radio juga turun 19% menjadi 1 jam 39 menit per hari dan majalah mengalami penurunan paling dalam sebesar 50% menjadi hanya 12 menit per hari.

Generasi tua seperti Baby Boomers masih rutin mengonsumsi media melalui televisi, sementara generasi muda seperti milenial dan Gen Z menggunakan gawai mobile mereka.

"Dengan pertumbuhan waktu guna media sebesar 9% tahun lalu dan waktu yang tersedia 1.440 menit dalam sehari, tampaknya konsumsi media masih memiliki ruang untuk tumbuh," tutup Aran Ali.

Sumber: WEF