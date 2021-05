Akibat Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Merah Pekan Ini

Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Pasar modal AS atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (14/3/2021). Dalam sepekan, tiga indeks acuan masih mencatat minus yang diakibatkan oleh data inflasi.

Dow Jones naik 1,1% ke 34.382,13 pada penutupan Jumat. S&P 500 naik 1,5% ke 4.173,85. Nasdaq naik 2,3% ke 13.429,98.

Dari awal pekan hingga Rabu, Dow Jones sempat jatuh 1.200 poin, sementara S&P 500 turun 4% dan Nasdaq turun 5%. Indeks mulai berbalik menguat pada Kamis, tetapi masih berada di zona merah. Pekan ini, Dow Jones dan S&P 500 turun 1% lebih, sementara Nasdaq turun 2,3%.

Saham teknologi menjadi pengerek bursa AS Jumat. Tesla naik 3%, Facebook naik 3,5%, Alphabet dan Microsoft masing-masing naik di atas 2%. Apple, Amazon, dan Netflix juga naik di atas 1%. Berbeda dengan yang lain, Disney justru melemah 2,6% setelah mengumumkan laporan keuangan yang tidak sesuai ekspektasi.

Saham-saham terkait pemulihan ekonomi menguat setelah CDC mengizinkan orang-orang yang sudah divaksinasi Covid-19 penuh tidak diwajibkan mengenakan masker. United Airlines dan American Airlines naik di atas 5%. Carnival dan Norwegian Cruise Line naik di atas 8%, sementara Royal Caribbean naik lebih dari 7%.

Data inflasi menjadi pemicu anjloknya bursa AS di awal pekan ini. Inflasi AS naik 4,2% April secara year on year, tertinggi sejak 2008. Kenaikan inflasi memicu kekhawatiran the Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneternya.

Sumber: CNBC.com