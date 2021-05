Harga Minyak Naik, Jaringan Pipa BBM Colonial Pulih

Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Jumat (14/5/2021) seiring dengan menguatnya pasar modal dan melemahnya nilai tukar dolar. Namun, kenaikan itu tertahan oleh kasus Covid-19 di India.

Colonial Pipeline mengatakan jaringan pipa BBM-nya sudah beroperasi kembali setelah sempat terkena serangan siber ransomware pekan lalu. Jaringan pipa Colonial menghubungkan kilang minyak di Timur Tengah ke AS.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 2,48% ke US$ 68,71 per barel, sementara West Texas Intermediate naik 2,43% ke US$ 65,37 per barel.

Pasar modal global menguat dan nilai tukar dolar melemah setelah the Federal Reserve memastikan tidak akan memperketat kebijakan moneter. Melemahnya dolar membuat harga minyak mentah lebih terjangkau dan mendorong permintaan.

Kementerian Perdagangan AS mencatat angka penjualan ritel April melandai setelah sempat naik 10,7% di bulan Maret.

India pada Jumat kemarin melaporkan 343.144 kasus Covid-19 baru sehingga total kasus mencapau 24 juta. Sementara angka kematian Covid-19 bertambah sebesar 4.000 korban jiwa.

