Ekspor Sektor Industri Januari-Maret 2021 Hasilkan Neraca Surplus Sebesar US$ 3,69 Miliar

Sabtu, 15 Mei 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja ekspor sektor industri pada periode Januari-Maret 2021 mencapai angka US$ 38,95 miliar dan menghasilkan neraca surplus sebesar US$ 3,69 miliar.

Tiga sektor industri yang memberikan nilai terbesar antara lain industri makanan sebesar US$ 9,68 miliar, industri logam dasar sebesar US$ 5,86 miliar, dan industri bahan kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar US$ 4,30 miliar.

Demikian dikatakan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara silaturahmi secara virtual dengan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemperin), Sabtu (15/5/2021). Acara halalbihalal dilakukan dengan daring bertujuan untuk terus menekan penyebaran Covid-19.

Selanjutnya, kata Agus, nilai investasi sektor industri pada periode Januari-Maret 2021 sebesar Rp 88,3 triliun naik 37,97% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi terbesar diberikan oleh industri logam, mesin dan elektronik sebesar Rp 31,2 triliun, industri makanan sebesar Rp 21,8 triliun, serta industri kimia farmasi sebesar Rp 9,4 triliun.

BACA JUGA Ekspor Sektor Industri Pengolahan Tumbuh 22,27%

Menperin menyebut, perkembangan positif kinerja industri secara umum tersebut tidak terlepas dari beberapa kebijakan penting Kemnperin seperti penurunan harga gas untuk industri, implementasi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (Iomki) di masa pandemi, serta penerapan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP).

“Saya menyampaikan apresiasi yang sebaik-baiknya atas pencapaian ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras bapak dan ibu sekalian di setiap sektor, dalam memperbaiki kinerja industri yang terdampak secara kuat oleh pandemi,” tutur Menperin.

BACA JUGA Desember 2019, Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Paling Tinggi

Pada kesempatan itu juga, Menperin menyampaikan pada jajarannya agar meningkatkan penyerapan anggaran dengan membangun sistem perencanaan penyerapan anggaran yang baik.

Agus juga ingin jajarannya mengoptimalkan implementasi program-program unggulan Kemenperin seperti Making Indonesia 4.0, subtitusi impor 35% pada tahun 2022, dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya program-program tersebut telah mendapatkan perhatian khusus dari Presiden, sehingga harus menjadi prioritas bagi setiap unit kerja di Kemperin.

“Saya berharap, sekali lagi, nilai-nilai kejujuran dan disiplin yang ditempa selama puasa Ramadan benar-benar diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan etos kerja dan kinerja individu dan organisasi kementerian,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com